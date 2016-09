Endspurt im Parkbad: Doch noch sechsstellig

Die 100000. Besucherin begrüßt - Jedoch: Das Ergebnis des Vorjahres wird heuer nicht erreicht - vor 56 Minuten

SCHWABACH - Kurz vor Saisonschluss hat es noch geklappt. Am Mittwochvormittag hat Klaudia Ivkovic für sich und ihre Tochter Nika am Automaten des Schwabacher Parkbads die Eintrittskarte gelöst. Sie durchschritt das Drehkreuz und staunte nicht schlecht: Bürgermeister Dr. Roland Oeser und Stadtwerke-Geschäftsführer Winfried Klinger empfingen die junge Mutter mit einem Einkaufsgutschein der Werbe- und Stadtgemeinschaft Schwabach, mit Pralinen und einem Blumenstrauß. Die Schwabacherin hatte das Glück, die 100 000. Besucherin in der laufenden Saison zu sein.

Das herrliche (spät-)sommerliche Wetter haben in den letzten Tagen noch zahlreiche Wasserratten genossen und eifrig ihre Bahnen im Schwabacher Parkbad gezogen. Die Stadtbäder-GmbH hatte die Badesaison kurzfristig um eine Woche verlängert, doch am Sonntag ist nun endgültig Schluss. © Foto: Karg



Das herrliche (spät-)sommerliche Wetter haben in den letzten Tagen noch zahlreiche Wasserratten genossen und eifrig ihre Bahnen im Schwabacher Parkbad gezogen. Die Stadtbäder-GmbH hatte die Badesaison kurzfristig um eine Woche verlängert, doch am Sonntag ist nun endgültig Schluss. Foto: Foto: Karg



Kein Zweifel: Das sommerliche Wetter ab Mitte August sowie der Rekord-September haben die Saison im Parkbad gerettet. Insgesamt zählte man an der Angerstraße am 14. September in der Mittagszeit 100 825 Badegäste. Das ist ganz ordentlich. Aber es sind doch knapp 30 000 weniger als in der vergangenen Saison, als am Ende 130 000 Gäste registriert worden waren.

Bester Tag der Saison 2016 war der Tag des EM-Finales, der 10. Juli, mit 4862 Besuchern. „Insbesondere der Mai und der Juni waren für uns wie für die meisten Freibäder in der Region mit den kühlen Temperaturen aber enttäuschend“, so Stadtwerke-Geschäftsführer Winfried Klinger. „Insgesamt sind wir aber mit der Saison zufrieden. Es war ein fröhlicher Badesommer ohne Unfälle, mit vielen positiven Rückmeldungen und erfolgreichen Veranstaltungen wie dem Spendenschwimmen.“

Aktuell läuft noch die Auswertung der Kundenumfrage. „Wir sind gespannt, ob sich die Verbesserungen wie die Erhöhung der Wassertemperatur in den Ergebnissen niederschlagen“, so Klinger weiter.

Heute, Donnerstag, dürfte der letzte Tag mit vergleichsweise hohen Besucherzahlen im Parkbad sein. Für Freitag ist kühleres Wetter vorhergesagt, für das Wochenende ebenfalls. Am kommenden Sonntag, 18. September, geht die kurzfristig um eine Woche verlängerte Freibad-Saison dann zu Ende. Wer noch einmal das Wasser unter freiem Himmel testen möchte, ist herzlich eingeladen: Den ganzen Tag lang (von 7.30 bis 19 Uhr) ist am letzten Tag der Eintritt frei.

Aufs Baden muss im Winter aber niemand verzichten. Wenn das Parkbad schließt, gehen im Hallenbad die Türen auf und die Lichter an. Das Bad in der Bismarckstraße öffnet am Dienstag, 20. September, die Pforten erstmals wieder für die Öffentlichkeit; Schulsport ist bereits ab dem 19. September wieder möglich. Infos zu aktuellen Kursen und Öffnungszeiten gibt es im Internet unter www.stadtwerke-schwabach.de

st