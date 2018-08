Erst Schwips, dann Schnitzel: 28-Jähriger sorgt für Einsatz

Mann hatte zu viel getrunken und schlief beim Kochen ein - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Erst hatte er zu tief ins Glas geschaut und dann auch noch Hunger bekommen: Aufgrund dieser ungünstigen Kombination sorgte ein 28-Jähriger in der Nacht zum Samstag für einen Feuerwehreinsatz in der Schwabacher Innenstadt.

Gegen 1.30 Uhr rückten Polizei und Feuerwehr an, weil aus einer Wohnung im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses dichter Qualm drang. Weil die Einsatzkräfte vermuteten, dass sich noch Personen in der Wohnung befinden, traten sie kurzerhand die Wohnungstüre ein. Dort trafen sie einen nicht ansprechbaren 28-Jährigen an.

Der Mann hatte offensichtlich zu viel getrunken und daraufhin Hunger bekommen. Ehe er seine Schnitzel fertigbraten konnte, schlief er allerdings ein. "So verpasste er den optimalen Garzeitpunkt und aus den Schnitzeln wurde ein verkohltes Stück Fleisch", wie die Polizei mitteilt.

Die Schnitzel waren nicht mehr zu retten, dem Brandverursacher geht es aber den Umständen entsprechend gut. Nach einer kurzen ambulanten Untersuchung durfte der Mann in seiner Wohnung verbleiben. Der Hunger war ihm laut Polizeiinspektion Schwabach inzwischen aber vergangen.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.