Es ist angerichtet: Die Kirchweih kann beginnen

Heute Eröffnung — Bis zum 25. September abwechslungsreiches Programm — Den Sommer verabschieden - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Ein bisschen schade ist es schon, dass sich ausgerechnet mit dem heutigen Beginn der Schwabacher Kirchweih der Sommer verabschiedet. Aber nicht ganz zu Unrecht heißt Schwabachs längstes Innenstadtfest nun einmal ganz offiziell „Herbstkirchweih“.

Darauf freuen sich vor allem die jungen Besucher: Die Fahrgeschäfte sind aufgebaut und sind ab heute um 12 Uhr in Betrieb. Offiziell beginnt die Kirchweih erst am frühen Abend ab 17.30 Uhr. © Foto: Gerner



Doch was soll’s: Erstens gibt es in diesem Jahr erstmals den „Kärwa-Stodl“, ein massives Blockhaus auf dem Martin-Luther-Platz, in dem täglich aufgespielt wird. Und zweitens gibt es für eine Herbst-Kirchweih kein schlechtes Wetter (das ab Montag schon wieder besser werden soll), sondern nur die falsche Kleidung.

Kirchweih, das ist eine Mischung aus Althergebrachtem und neuen Elementen. Das Kinderkarussell vor dem Rathaus zum Beispiel ist seit mehr als 60 Jahren Stammgast. Erstmals zu bestaunen gibt es dagegen Brasilianische Samba-Rhythmen auf dem Festplatz (Sonntag von 14 bis 17 Uhr).

Übrigens: Der Kirchweihzug am heutigen Freitag wird vom Musikzug des TV 1848 sowie von den Hilpoltsteiner Burgfesttrommlern veredelt. Und ganz wichtig: Am ersten Kirchweihsonntag haben in der Stadt und im Huma-Einkaufszentrum von 13 bis 18 Uhr die Geschäfte geöffnet.

rog