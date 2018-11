Essen angebrannt, keiner zu Hause: Feuerwehr rettet Vögel

Großeinsatz in Schwabach - Kochtopf stand noch auf dem Herd - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Ein vergessener Kochtopf auf dem heißen Herd hat am Dienstagnachmittag die Feuerwehr in Schwabach auf den Plan gerufen. Die Bewohner waren zwar nicht mehr zu Hause, dennoch retteten die Einsatzkräfte womöglich Leben.

Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in einem Schwabacher Mehrfamilienhaus gerufen worden.



Die Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei sind am Dienstagnachmittag zu einem Einsatz in einem Schwabacher Mehrfamilienhaus gerufen worden.



Gegen 16.30 Uhr ging ein Alarm bei der Polizei Mittelfranken ein. In einem Mehrfamilienhaus im Schwabacher Stadtteil Eichwasen an der Wilhelm-Albrecht-Straße bildete sich Rauch in einer Wohnung.

Das war der Übeltäter hinter dem Einsatz: ein vergessener Kochtopf auf dem Herd.



Das war der Übeltäter hinter dem Einsatz: ein vergessener Kochtopf auf dem Herd.



Wie sich schließlich herausstellte, war ein Kochtopf für die Rauchschwaden verantwortlich. Die Bewohner hatten wohl den eingeschalteten Herd vergessen, als sie ihre Wohnung verlassen hatten. Sie waren jedenfalls außer Haus, als die Einsatzkräfte anrückten. Niemand wurde verletzt, zwei Vögel wurden aus der Wohnung gerettet.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

krei