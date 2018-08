Exhibitionist belästigt Frau in Wolkersdorf

Polizei sucht jungen Mann, der sich in schamverletzender Weise zeigte

SCHWABACH - Am Montagnachmittag zeigte sich ein bislang unbekannter Mann in exhibitionistischer Weise am Waldfriedhof im Schwabacher Stadtteil Wolkersdorf. Die Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise.

Der unbekannte Täter trat gegen 14.45 Uhr am Waldfriedhof in der Volckamerstaße einer Frau gegenüber und zeigte sich in schamverletzender Weise. Das Opfer verständigte die Polizei.

Die Täterbeschreibung lautet wie folgt: männlich, etwa 18 bis 20 Jahre, etwa 1,80 Meter groß, schlank, blonde Haare. Bekleidet war er mit einem weißen T-Shirt und einer schwarzen, kurzen Jogginghose.

Das Fachkommissariat der Kriminalpolizei Schwabach hat die Ermittlungen übernommen und bittet um Zeugenhinweise unter Tel. (0911) 21 12 33 33.

