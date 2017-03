Fasching in Schwabach: Erst die Party, dann die Randale

SCHWABACH - Weit weniger friedlich als der stimmungsvolle Faschingsumzug am Nachmittag verlief die Nacht zum Aschermittwoch. Insgesamt 27 "veranstaltungsbezogene Einsätze" hatte die Polizei von 20 bis ein Uhr zu vermelden.

Auch das Schwabacher Rathaus war Ziel von Graffiti-Schmierern. Immerhin: Die Polizei konnte die Täter festnehmen. In der Innenstadt und an einer Tankstelle in Limbach wurden zudem Flaschen geworfen. © Foto: Wilhelm



"Meist störten deutlich alkoholisierte, grölende, in Gruppen auftretende Personengruppen den Nachtfrieden in der Innenstadt sowie einmal an der OMV-Tankstelle in Limbach, wo etwa 15 Jugendliche randalierten und Flaschen auf die Straße warfen", so Jörg Truxa, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Schwabach.

Bereits kurz nach dem Umzug kam es zu Beschwerden aufgrund einer etwa 60-köpfigen Gruppe von Jugendlichen, die an der Stadtbibliothek, im Altstadthof und beim Apothekersgarten, mehr oder weniger alkoholisiert, randalierten und unter anderem mit Flaschen warfen.

Bei Eintreffen stärkerer Polizeikräfte flüchtete der Großteil der Jugendlichen in alle Richtungen. 25 bis 30 konnten jedoch noch angehalten, kontrolliert und des Platzes verwiesen werden. In diesem Bereich kam es darauf folgend zu keinen weiteren nennenswerten Störungen.

Täter festgenommen

Im Verlauf des Abends wurden sechs Sachbeschädigungen gemeldet. In der Ludwigstraße wurde ein Zigarettenautomat beschädigt, am Adam-Kraft-Gymnasium eine Scheibe eingeschlagen. Zudem gab es vier Graffiti-Schmierereien, unter anderem am Rathaus. "In allen Fällen konnten die Täter festgenommen werden", so die Schwabacher Polizei.

Auch am Bahnhof wurde randaliert, dort wurden die Personalien von etwa 50 Personen festgestellt, die des Platzes verwiesen wurden. Für einen dort festgestellten 21-jährigen Schwabacher endete die Nacht in der Arrestzelle der Polizeiinspektion, da ein aktueller Haftbefehl bestand. Am hinteren Teil des Bahnhofs wurde ein Angetrunkener mit einem Fahrrad kontrolliert, das, wie sich herausstellte, gestohlen worden war. Weiter wurden zwei Schlägereien gemeldet: Hierbei konnten jedoch weder Täter noch Opfer festgestellt werden.

Ein Beamter leicht verletzt

In zwei Fällen sollen weibliche Faschingsheimkehrerinnen belästigt worden sein, zu Straftaten sei es jedoch nicht gekommen. Die Ermittlungen zur Feststellung des Unbekannten wurden dennoch aufgenommen.

Bei einer Festnahme wurde ein Beamter leicht verletzt, blieb aber weiterhin dienstfähig. In den Morgenstunden wurden im Innenstadtbereich weitere Schmierereien angezeigt.

Weitere Geschädigte werden gebeten, sich an die Polizei Schwabach zu wenden: Telefon 09122-9270.

