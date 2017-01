Fasching in Schwabach: Lacher zum Koks-Skandal

SCHWABACH - Das 45. Schwabacher Prinzenpaartreffen stand auch im Zeichen des benachbarten Faschings. Die nach dem Koks-Skandal neu und kurzfristig inthronisierten Nürnberger Hoheiten Andi II. und Tamara I. erwiesen sich bei ihrem Auftritt als souveräne, faschingsbewährte und äußerst gut gelaunte närrische Führungspersönlichkeiten.

Mehr als 20 Prinzenpaare aus vier Regierungsbezirken und viel Hofstaat waren in die Casa Fontana gekommen. Das Schwabacher Prinzenpaartreffen fand schon zum 45. Mal statt. © Foto: Robert Schmitt



Nachdem die Schwabanesen vor kurzem bei der Seniorenprunksitzung den ausverkauften Markgrafensaal zum Kochen brachten, sorgten die neuen Nürnberger Hoheiten beim Prinzenpaartreffen in Schwabach für die großen Lacher.

Angesichts der Affäre um das Vorgängerpaar kommentierte Prinz Andi die Situation ebenso launig wie augenzwinkernd-heiter. „Wir haben weder die Nase voll noch wollen wir den Schneewalzer tanzen“, sagte der Faschingsregent. „Wir werden es durchziehen“, schloss er zuversichtlich, aber auch ironisch-doppeldeutig.

Mit dem Schwabacher Prinzenpaar Annika und Florian kamen insgesamt 21 närrische Regenten-Duos aus Franken und Kelheim zum Stelldichein zusammen. Die weiteste Anreise hatten Philipp und Regina aus dem unterfränkischen Albertshofen. Oberfranken war durch Markus und Jasmin aus Gößweinstein vertreten. Sebastian und Rebecca aus Kelheim hielten die niederbayerischen Farben hoch. Alle Paare hatten auch Hofstaat mitgebracht, so dass gut 200 Närrinnen und Narren gemeinsam feierten.

Abordnungen aus der Region

Der Landkreis Roth war wie immer sehr gut vertreten beim Prinzenpaartreffen in Schwabach. Roth, Schwand und Georgensgmünd hatten Abordnungen geschickt. Die Faschingsgesellschaften aus den Metropolen der Region gaben sich ebenfalls die Ehre. Drei Gesellschaften aus Nürnberg und der Festausschuss der Noris sowie zwei aus Erlangen und die „Kleeblättler“ aus Fürth trugen sich in die Gästeliste ein. Zugleich verewigten sie sich in großen Büchern. Denn zahlreiche Prinzenpaare hatten ihre Erinnerungsalben mitgebracht und ließen sie die Runde machen.

Das Prinzenpaartreffen in Schwabach ist das älteste und größte in der gesamten Region. Seit seiner Erstauflage durch Rudi Nobis ist es über die Jahre hinweg ein beliebter Treffpunkt für die High Society des Karnevals in Franken. 2011 haben die Schwabanesen die Organisation übernommen. Schauplatz ist seither das Casa Fontana.

ROBERT SCHMITT