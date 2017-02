Natürlich gab es tolle Vorführungen bei der Nacht der Narren, zu der die Schwabanesen in den Schwabacher Markgrafensaal eingeladen hatten. Der absolute Höhepunkt hatte jedoch nur indirekt mit Fasching zu tun. Faschingsprinz Florian I. machte seiner Prinzessin Annika I. einen Heiratsantrag. Mit Erfolg. Herzlichen Glückwunsch!

Mannheim schlägt Braunschweig im Finale, Johannes B. Kerner sieht seine Tochter spielen, Britta Becker-Kerner ist als Co-Trainerin des Clubs an der Alster dabei und Schwabach erweist sich als guter Gastgeber - es war einiges geboten bei der Deutschen Meisterschaft der weiblichen A-Junioren.

55 Jahre treibt's der SCC Schwand schon bunt an Fasching. So auch in diesem Jahr - mit vielen prominenten Gästen und jeder Menge guter Laune.