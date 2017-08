Faustball: Reif für höhere Aufgaben

Lydia Goldmann vom TV 1848 Schwabach steht in der U 14-Bayernauswahl - vor 2 Stunden

SCHWABACH - Nachwuchs-Faustballerin Lydia Goldmann vom TV 1848 Schwabach wurde für die U 14-Bayernauswahl nominiert.

Hat es erstmals in die Bayernauswahl ge- schafft und zählt damit im Freistaat zu den acht besten Faustballerinnen ihrer Altersklasse: Lydia Goldmann vom TV 1848 Schwabach. Sie darf jetzt zur Deutschen Meisterschaft der Landesverbände nach Schleswig-Holstein und zum Jugend-Europa-Pokal ins österreichische Linz reisen. © Foto: TV 48



In Veitsbronn fanden die Auswahllehrgänge der Altersklassen U14, U16 und U18 für die weibliche und männliche Jugend statt. Aus ganz Bayern wurden nur ausgewählte Spieler/-innen für den Lehrgang eingeladen. Lydia Goldmann hatte mit ihrer Leistung bei der Bayerischen Meisterschaft U14 in Staffelstein bei den Scouts noch einmal punkten können.

In Veitsbronn wurde den Spieler/-innen je nach Altersklasse einiges abverlangt. Alle Anwärter/-innen wurden auf konditionelle, taktische und spielerische Variationen getestet. Danach wurden für jede Auswahlmannschaft die besten Acht nominiert. Und Lydia Goldmann ist dabei. Am 23./24. September tritt sie dann erstmals im Bayerischen Trikot bei der Deutschen Meisterschaft der Landesverbände in Großenaspe (Schleswig-Holstein) an.

Doch das große Highlight wird dann im Oktober der "Jugend Europa Pokal 2017" sein, dieser findet dieses Jahr im österreichischen Linz statt. Hier treffen die Jugendlichen dann auf internationale und nationale Kontrahenten der Landesverbände.