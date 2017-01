FC Franken Schwabach: der Multi-Kulti-Verein

SCHWABACH - Dieser Tage durfte FC Franken Schwabach aus berufenem Munde eine überraschende Anerkennung zum Thema Diskriminierung und Ausgrenzung entgegennehmen.

Der FC Franken Schwabach wirbt auch bei seinem aktuellen Hallenmasters für Integration und präsentierte ein Spruchband, das der Verein für die Teilnahme am Julius-Hirsch-Preis des DFB bekommen hat.Foto: privat



Neben entsprechenden Sachpreisen zum aktuellen Geschehen fand sich eine von DFB-Präsident Reinhard Grindel unterzeichnete Urkunde mit Dank und Anerkennung für die Teilnahme am Wettbewerb um den Julius-Hirsch-Preis. Dieser Preis ist eine Initiative des Deutschen Fußball-Bundes für Menschenwürde und Anerkennung – gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und Antisemitismus.

Zwar konnte der FC Franken keinen der ersten drei Plätze erringen, doch in einem Feld von über 140 Teilnehmern war genügend Motivation vorhanden, die eigenen Aktivitäten präsentieren zu dürfen. Um einen geeigneten Einsatz für die überreichten T-Shirts und das Spruchband musste man beim Schwabacher Fußballverein nicht lange nachdenken. Nicht erst seit den aktuellen Diskussionen zum Thema Integration pflegen die Franken den Multi-Kulti-Gedanken. So warben die Mannschaften beim diesjährigen FC-Franken-Hallenmasters für den Leitsatz „Gemeinsam für Vielfalt — gegen jede Diskriminierung“.

In der Winterpause richtet der FC Franken Schwabach schon traditionell dieses Hallenmasters aus. An der noch laufenden Veranstaltung nehmen heuer an fünf Spieltagen insgesamt sechs Mannschaften teil. Italienisches Flair bringt dabei der FC Gallipolli TV 48 Nürnberg nach Schwabach. Vorwiegend türkischer Herkunft sind die Männer von Dynamo Fürth. Die Newcomers, ebenfalls aus Fürth, spielen mit Migranten aus Asien, Afrika und Europa im zweiten Jahr in der WEG-Halle mit. Für den Titelverteidiger hängen die Trauben diesmal besonders hoch. Aus Krankheitsgründen verpasste die Mannschaft nämlich die erste Pokalrunde.

Als Schwabacher „Platt-Goaldies“ tritt die ältere Flüchtlingsgarde des FC Franken an. Auch die erste und zweite Herrenmannschaft des FC Franken stellen je ein konkurrenzfähiges Team. Nach zwei Tagesrunden sind die Plätze an der Sonne zwar noch nicht vergeben, jedoch zeichnen sich bereits ähnliche Trends wie in den Vorjahren ab. Um die Spannung hoch zu halten, wünschen sich die Veranstalter einen ähnlichen Verlauf wie im letzten Jahr. Damals wurde um gute Platzierungen bis zum letzten Spieltag gekämpft. Derzeit haben noch alle Klubs Aussicht auf eine gute Platzierung.

