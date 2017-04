Ferrari und Co. bei der Schwabacher Autoshow

Brandneue Modelle - Verkaufsoffener Sonntag in der Stadt - vor 22 Minuten

SCHWABACH - Am kommenden Sonntag wird die Altstadt wieder zum Treffpunkt für alle Autofans. Von 11 bis 18 Uhr geht die bereits 28. Autoshow über die Bühne.

Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche PS-Freunde auf den Marktplatz pilgern. © Archivfoto: Robert Schmitt



Auch dieses Jahr werden wieder zahlreiche PS-Freunde auf den Marktplatz pilgern. Foto: Archivfoto: Robert Schmitt



Die Werbe- und Stadtgemeinschaft hat die Autoshow zu einem echten Publikumsmagneten gemacht. Laut Wettervorhersage darf man ja mit zumindest wieder steigenden Temperaturen rechnen. „Es ist doch wunderbar an einem schönen Frühlingssonntag über den Schwabacher Marktplatz zu schlendern, und dabei zahlreiche brandneue Automodelle der Autohändler aus Schwabach und Umgebung zu bestaunen“, ist auch OB Matthias Thürauf voller Vorfreude.

Erstmals kommen auch die Autoliebhaber der Marken Maserati und Ferrari ganz auf ihre Kosten. Auch zwei weitere Motorradhändler sind zum ersten Mal dabei. Ab 13 Uhr laden nicht nur die Geschäfte in der Innenstadt, sondern auch in der Huma, in der Rother Straße und in der Nürnberger Straße zum Bummeln ein.

Hier gibt's noch einmal die Bilder von den letzten Jahren als Vorgeschmack:

Bilderstrecke zum Thema Glitzernde Lacke: 10.000 Besucher bei Schwabacher Autoshow Mit über 10.000 Besuchern hat die 27. Autoshow samt verkaufsoffenem Sonntag in Schwabachs Zentrum eine neue Bestmarke erreicht. Neben historischen Traktoren gab es kleine und große Flitzer zu bestaunen.