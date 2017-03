Festakt für großen Schwabacher Heimatforscher

SCHWABACH - Er war einer der wichtigsten Schwabacher Heimatforscher. Am Dienstag wäre der 2002 verstorbene Heinrich Schlüpfinger 110 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass wird die "Heinrich-und-Liselotte-Schlüpfinger-Stiftung" in einer Feier im Stadtmuseum der Öffentlichkeit vorgestellt. Friedrich Seyferth, der sich aktuell sehr um die Schwabacher Heimatforschung verdient macht, zeichnet Schlüpfingers Wirken nach:

Das Wohnhaus von Heinrich Schlüpfinger und ehemalige Forstamt Wittelsbacherstraße 10, aufgenommen 1911.



Heinrich Schlüpfinger hat über Jahrzehnte hinweg in zahlreichen Schriften und Büchern die Geschichte Schwabachs erforscht, akribisch dokumentiert und somit für die Nachwelt erhalten. Auch mit einzelnen Nachbarorten hat er sich geschichtlich befasst: Abenberg, Kammerstein, Rohr, Volkersgau und Wendelstein. Es handelt sich hier um wichtige Nachschlagewerke für jeden heimatkundlich Interessierten.

Im Jahre 1956 übernahm er bis 1997 die Schriftleitung der Zeitungsbeilage "Schwabacher Heimat". Bis Mitte der 1990er Jahre brachte er über 50 Beilagen zu vielen unterschiedlichen heimatkundlichen Themen heraus. In seiner ersten Ausgabe befasste er sich mit der Geschichte von Uigenau-Forsthof. Eine seiner letzten Ausgabe im Jahre 1994 hatte die Wandervögel zum Inhalt. Darin hat er auch einen wichtigen Teil seiner eigenen Jugendzeit aufgearbeitet.

Heinrich Schlüpfinger um 1962 in seinem Büro im Rathaus. © Fotos: Archiv Hans Schmitt



"Stadtgeschichte und Straßenlexikon"

Schlüpfinger war Verfasser und Herausgeber von mindestens zehn Büchern. Dabei war er Herausgeber der Festschrift zur 600-Jahr-Feier der Stadt Schwabach 1971 und des Festbuches zum 75-jährigen Jubiläum des Geschichts- und Heimatvereins Schwabach 1977. Als besonders wertvoll stufte er selbst seine Bücher über Kammerstein (1981) und Wendelstein (1970) sowie sein 1989 erschienenes Werk "Stadtgeschichte und Straßenlexikon" in Wort und Bild, mit welchem er den größten Publikumserfolg erzielte, ein. Viele Straßennamen gehen auf seine Vorschläge zurück.

Gerne dachte er an seine ehemaligen Weggefährten wie Gottlob Heckel und Karl Dehm zurück. Enge Verbindungen pflegte er auch mit dem Heimatkundler Georg Hetzelein, der viele seiner Publikationen illustrierte. Lehrmeister jedoch war sein Patenonkel, der bedeutende Schwabacher Kulturhistoriker Heinrich Krauß (1880 – 1959).

Vielfach geehrt

Heinrich Schlüpfinger war nach dem Zweiten Weltkrieg auch Wiedergründungsmitglied des Geschichts- und Heimatvereins Schwabach und Umgebung, welcher ihm 1972 zum Ehrenmitglied ernannte. Die Verleihung der "Goldenen Bürgermedaille" am 7. März 1982 zu seinem 75. Geburtstag durch seine Heimatstadt sei für ihn die wichtigste Auszeichnung seines Lebens, wie er betonte. Sie zählte für ihn mehr als der ihm 1977 verliehene Bundesverdienstorden. Der Landkreis Roth würdigte ihn mit der heimatkundlichen Auszeichnung, dem "Landersdorfer Stier".

Heinrich Schlüpfinger wurde am 7. 3. 1907 in Schwabach geboren. Zeit seines Lebens wohnte er im Anwesen Wittelsbacherstraße 10, das sein Vater der Silberschlägermeister Paul Schlüpfinger 1906 vom damaligen königlichen Oberförster Wilhelm Donle (bekannt durch die sogenannte riesige "Donles-Fichte" bei der Ofenplatte im Heidenberg) erwarb. Das Anwesen wurde 1882 in der sogenannten "Zöllnertorvorstadt" durch den Baumeister Johann Karl errichtet und diente bis 1906 als Amtssitz des Schwabacher Forstmeisters. Beim Fliegerangriff 1941 wurde das Wohnhaus stark beschädigt. Das vielen noch bekannte ehemalige Staatliche Forstamt in der Reichswaisenhausstraße wurde erst 1910 bezogen.

Im Hafen von Marseille

Heinrich Schlüpfinger war verheiratet mit Liselotte, geborene Angermeyer (1921 – 2016). Aus der Ehe gingen keine Kinder hervor.

Von 1921 bis 1945 und von 1950 bis 1972 war er als Beamter, ab 1934 als Leiter des Haupt- und Personalamtes sowie des Stadtarchivs bei der Stadt Schwabach beschäftigt. Von 1939 bis 1940 sowie von 1942 bis 1945 war er zum Kriegsdienst eingezogen. Bis 1948 musste er als Kriegsgefangener im Hafen von Marseille arbeiten.

Wie so vielen anderen Angestellten und Beamten der Stadtverwaltung Schwabach nahegelegt wurde, war auch Heinrich Schlüpfinger ab 1. Mai 1933 Mitglied der NSDAP geworden. Über besondere Aktivitäten seinerseits in der NS-Zeit ist von ihm nichts bekannt. Der öffentliche Kläger der Spruchkammer Schwabach teilte ihm am 25. Juni 1948 mit, dass er infolge der Heimkehrer-Amnestie von dem Gesetz zur Befreiung vom Nationalismus und Militarismus vom 5. März 1946 nicht betroffen sei.

Keine Auseinandersetzung mit NS-Zeit

Dennoch erhielt er nach seiner Heimkehr aus der Gefangenschaft im Juli 1948 bis Dezember 1950 wegen seiner NSDAP-Mitgliedschaft Berufsverbot. Warum sich Heinrich Schlüpfinger mit der NS-Zeit nicht auseinandergesetzt und diese historisch aufgearbeitet hat, kann heute nur vermutet werden. Da er selbst NSDAP-Mitglied war und als Schwabacher Bürger Verwandte und auch viele Bekannte aus dieser Zeit hatte, wollte er sich gerade in den Nachkriegsjahren bestimmt keinen unausbleiblichen Ärger einhandeln.

Es ist anzunehmen, dass er dies nachfolgenden nicht direkt betroffenen oder außenstehenden Heimatforschern überlassen wollte.

Leiter des Stadtmuseums

Nach der 1957 erfolgten Eröffnung des damals neuen Stadtmuseums in der Pfarrgasse 8 wurde er mit dessen Leitung betraut. Anfang der 1950er Jahre kam das "Wengleinsche Naturmuseum" mit seiner großen Anzahl an Vogel- und Reptilieneier hinzu.

Das Vermögen des Ehepaars Schlüpfinger geht nach der Verfügung von Liselotte Schlüpfinger in eine gleichnamige Stiftung über. Mit dem Ertrag soll die Geschichte von Mittelfranken, vorrangig von Schwabach, gefördert werden. Verwaltet wird die Stiftung vom Staatsarchiv Nürnberg.

