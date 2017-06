Gegen 22.30 Uhr geriet am Sonntagabend eine Doppelhaushälfte im Nelkenweg in Rednitzhembach (Landkreis Roth) in Brand. Das Feuer brach nach ersten Erkenntnissen der Polizei im Deckenbereich eines Zimmers im zweiten Obergeschoss aus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden wird auf etwa 200.000 Euro geschätzt. © Jürgen Karg