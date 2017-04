Feuer in Schwabacher Shisha-Bar: Es war Brandstiftung

Junge gesteht, auf der Terrasse des Cafés Stühle angezündet zu haben - vor 56 Minuten

SCHWABACH - Eine Rauchsäule stand über Schwabach, Flammen schossen aus einem Shisha-Café: Nach dem verheerenden Feuer in einer Innenstadt-Bar scheint die Brandursache jetzt geklärt. Auch einen Verdächtigen hat die Kriminalpolizei bereits.

Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen die Flammen in dem Shisha-Café. © Jürgen Karg

Die Feuerwehr kämpfte mit einem Großaufgebot gegen die Flammen in dem Shisha-Café.

Von den Stühlen blieb nur noch das Gerippe übrig, Flammen schossen aus dem Inneren, die Fassade pechschwarz: Der Brand in einem Schwabacher Shisha-Café hatte verheerende Folgen. Von rund einer Million Euro Schaden sprechen Experten, dichter Qualm stand über der Innenstadt.

Schon am vergangenen Donnerstag schlossen die Ermittler eine Brandstiftung nicht aus. Die Kriminalpolizei vermutete, dass das Feuer wohl auf der Terrasse der Shisha-Bar ausbrach - dort standen Stühle und Tische. Die Flammen griffen wenig später auf das Café über. Im Visier hatten die Ermittler einen Sechs- bis Siebenjährigen, der von Anwohnern vor dem Lokal gesehen wurde.

Bilderstrecke zum Thema

Die Feuerwehr rückte mit einem Großaufgebot an: Am Donnerstagnachmittag brannte ein Sisha-Café in der Schwabacher Innenstadt völlig aus. Verletzt wurde niemand, der Sachschaden beträgt allerdings mehrere Hunderttausend Euro.