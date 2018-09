Fliegervereinigung: Die ganz große Show fiel aus

SCHWABACH/GAUCHSDORF - Nieselregen, eingeschränkte Sicht und stark reduziertes Flugshow-Programm: Das 90-jährige Jubiläum der Fliegervereinigung Schwabach auf dem Flugplatz in Büchenbach-Gauchsdorf am Sonntagnachmittag stand unter keinem günstigen Wetter-Stern. Doch rund 2000 Besucher ließen sich den Spaß nicht verderben und feierten neun Jahrzehnte Fliegervereinigung, getreu dem Motto: "Ein bisschen Abheben darf schon sein."

Ein Großteil der Flugshow fiel leider dem schlechten Wetter zum Opfer. Doch einige Einlagen beeindruckten dennoch.



Für die Verantwortlichen gab es ein Kuchengeschenk: "Unterreichenbacher Schnitte" mit dem Aufdruck "90 Jahre Fliegervereinigung Schwabach e.V.". Samt Emblem.

"Flieger, grüß mir die Sonne", sang einst Hans Albers. Aber am Sonntag konnten die Piloten die Sonne nicht grüßen. Die Wolkendecke war zu niedrig, die Sicht zum Fernsehturms am Heidenberg zu bescheiden. Die Sicht dorthin dient als Gradmesser für Starts und Landungen und Kunstflug-Einlagen.

Das war Pech

Früh übt sich: Der Fliegervereinigung Schwabach ist die Nachwuchsarbeit besonders wichtig.



Es war großes Pech: Die geplanten Flugdarbietungen mussten größtenteils ausfallen. Immerhin aber gab es spektakuläre Show-Einlagen mit Mini-Flugzeugen und Helikoptern der Rother Familie Dressendorfer und Doppeldecker-Kuriositäten von Florian Kowohl. Zudem konnte man sehr Interessantes rund um den Flugplatz erfahren.

"Das Jubiläum hatten wir uns zwar anders vorstellt, aber für die Wetterverhältnisse, die wir aushalten mussten, ist es, glaube ich, super gelaufen. Wir freuen uns, dass dennoch so viele Leute zu uns gefunden hatten", so der Vorsitzende der Fliegervereinigung, Dr. Hans Rogenhofer.

Wenigstens eine Vorführung

Vereinskollege Florian Kowohl mit seinem Doppeldecker konnte wenigstens eine Vorführung durchführen. Mehr ging aufgrund der Wetterverhältnisse leider nicht. Schade für den großen Aufwand an Vorbereitung für das Jubiläum. Für die Mini-Show gab es dennoch reichlich verdienten Beifall.

Es war ein Riesenaufwand: Strom- und Wasserleitungen mussten verlegt, ein Zelt in sicher Entfernung zur Landebahn aufgebaut werden. Aus Sicherheitsgründen konnte das Fest nicht im Hanger an der Rollbahn abgehalten werden — Nachwehen des Ramstein-Unglücks vor 30 Jahren.

Arnold Graef, Pilot und Obmann der Flugsicherung am Sonntag, verteilte unterdessen Anflugkarten an Besucher und Piloten, die markierte Flächen zeigten, die nicht überflogen werden dürfen. Seit Monaten sind bekanntlich Gegner und Freunde des Flugplatzes aus Lärmgründen im Clinch.

"Wichtiger Bestandteil"

Klare Position bezog CSU-MdL Volker Bauer. Er lobte auch in seiner Eigenschaft als Bezirksvorsitzender des Bayerischen Jagdverbandes in Mittelfranken die Fliegervereinigung ausdrücklich: "Ihr seid ein sehr wichtiger Bestandteil des Landkreises Roth. Macht so weiter, haltet eure Gesellschaft vernünftig zusammen. Wir stehen zu unseren Hobbyfliegern. Ich bin erstaunt, was da zu lesen ist. Ich bin viel am Heidenberg und beobachte sehr genau unser Wild, das Wild stört sich nicht an den Fliegern."

Ungewohnte Perspektive: Beim Jubiläumsfest der Fliegervereinigung Schwabach konnte auch der Tower besichtigt werden. © Fotos: Matthias Hertlein



Die Schwabacher CSU-Stadträtin Monika Heinemann hat selbst vor über 30 Jahren den Pilotenschein gemacht und lobte die Ausbildung und überreichte einen Scheck für die Jugendarbeit. Auch Roths zweiter Bürgermeister Hans Raithel (SPD) lobte in seinem Grußwort die hervorragende Arbeit und den Kinderflugtag am Samstag. "Das war eine ganz, ganz tolle Sache." Dabei gab es einen Rekord: 95 Rundflüge an einem Tag.

