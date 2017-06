Flusstrip an die nördliche Grenze Bayerns

LANDKREIS ROTH - Pioniere, Entdecker, Abenteurer. Daniel Nagl hat sich eingereiht in die Liste jener, für die diese Bezeichnungen zutreffen. Der 28-jährige Politikwissenschaftler aus Roth hat am vergangenen Samstag eine erstaunliche Leistung vollendet. Nach 400 Kilometern mit dem Stand-Up-Paddling, kurz SUP, auf Rednitz, Regnitz und Main ist er in Aschaffenburg angekommen. Start war am 23. Mai in Roth gewesen.

Daniel Nagl hat bewiesen, dass es derzeit schon möglich ist, von Roth bis an den Untermain zu paddeln. „Aber es ist noch sehr beschwerlich“. Ein- und Ausstiege fehlen, Umtragungen sind oft zugewuchert, und es fehlen Hinweisschilder. © Foto: Robert Schmitt



Zwölf Tage war Nagl ein Flusswanderer auf der längsten Strecke, die man im Freistaat durchgehend mit einem Stehpaddelbrett befahren kann. "Freilich gibt es die Altmühl und die Donau," sagt er, "aber Franken braucht sich nicht zu verstecken: Wir haben hier ein Flussparadies", stellt er fest. Nagl ist seit seinem Reiseantritt täglich bis zu zehn Stunden auf dem Brett gestanden. Sonnenbrand, Erschöpfung und geschwollene Finger inklusive.

Daniel Nagl ist Wassersportler aus Leidenschaft. Bis sich der Kanute aber mit dem SUP anfreunden konnte, hat es ein wenig gedauert. "Anfangs habe ich das belächelt", sagt der Vorsitzende der Jungen Union im Landkreis Roth. "So ein komisches Zeug", habe er sich gedacht, obwohl die SUP-Jünger bereits ziemlich zahlreich über den Brombachsee gezogen sind. Dann aber hat Nagl seine Vorurteile über Bord geworfen und sich auf so ein Brett gestellt. "Ich war schnell absolut angefixt", erzählt er.

Eineinhalb Jahre später fühlte er sich schon fit für den Flusstrip an die nördliche Grenze Bayerns. Mit der 400-Kilometer-Tour will Nagl neue Aufmerksamkeit schaffen für einen lange gehegten Wunsch der fränkischen Paddler-Gemeinde. Denn immerhin gibt es bereits seit 30 Jahren Diskussionen und Anläufe, Teile der Regnitz und des Mains zur Paddelstrecke zu verbinden. "Passiert ist bisher allerdings wenig", so Nagl.

Beschwerliche Flussbereisung

Es sei derzeit zwar möglich, von Roth bis an den Untermain zu paddeln. "Aber es ist sehr beschwerlich", wusste Nagl schon vor dem Start seiner Flussbereisung durch alle drei fränkischen Bezirke. Ein- und Ausstiege fehlen, die Umtragungen für Hindernisse sind oft zugewuchert oder gar nicht vorhanden, Hinweisschilder wie etwa die des Wasserwanderwegs "Gelbe Welle" existieren nicht durchgehend. "Das soll sich ändern", so seine Idee. Nebenbei hat Daniel Nagl das "Leben entlang des Flussverlaufs" vom SUP aus und am Ufer sowie per Drohnen-Kamera festgehalten. Er will daraus einen Werbefilm für Wassersport in Franken machen.

Pro Tag hat Daniel Nagl im Schnitt 35 Kilometer zurückgelegt. Bei ganz wenig Strömung durchaus eine respektable Leistung. "Manchmal hatte ich das Gefühl auf Bayerns längster Seenlandschaft unterwegs zu sein", sagt er. "0,5 bis einen Kilometer pro Stunde" so schätzt er den Vortrieb ohne Paddeleinsatz ein. Nach seinem Start in der Nähe des Sportplatzes der SpVgg Roth hatte er über Stein, Erlangen und Hirschaid am Donnerstag, 25. Mai, bereits Bamberg erreicht. Bei einem Rauchbier dort spürte er seine Muskeln deutlich. Am Wochenende passierte er Schweinfurt und Kitzingen, bevor er über Würzburg, Gemünden, Triefenstein, Freudenberg und Wörth nach Aschaffenburg paddelte.

"Oft ging es durch Wald und Wiesen, wo ich maximal einen Biber hätte überfahren können", schildert Nagl den Verlauf. Auf der Bundeswasserstraße Main aber, "da musste ich permanent alles rundherum im Auge behalten." Gut 100 Schiffen sei er begegnet. 27 Wehre waren zu überwinden. Nur zweimal fiel er vom Brett. "Nass war ich meist ausschließlich vom Schwitzen."

Insgesamt lag Nagl immer leicht besser als der Zeitplan. Das vorletzte Teilstück war eine "echte Poweretappe mit fast 50 Kilometern". Am letzten Tag lief es dann sehr entspannt. Für ganze zehn Kilometer bis Aschaffenburg stand Daniel Nagl abschließend von 7.30 bis 9.15 Uhr auf dem Brett. Dann genehmigte er sich mit seiner Freundin vor der Residenz dort erst einmal einen Schoppen Frankenwein. Sabrina Stemplowski ist Kreisvorsitzende der Jungen Union Kitzingen. Sie half vor allem mit Fahrdiensten. Die Übernachtungen waren bei ihr, bei Bekannten und seinem Bruder in Würzburg organisiert.

Einprägsame Erlebnisse

Einprägsame Erlebnisse gab es für Daniel Nagl auf seiner Paddeltour ebenfalls. Die DLRG wollte ihn in eine ihrer Übungen einbauen. Er traf eine Reisegruppe aus Nordrhein-Westfalen mit selbst gebauten Wasserfahrrädern. Ein Südafrikaner, der schon lange in Kitzingen als Busfahrer arbeitet, hat ihn ebenso angefeuert wie viele Camper entlang des Mains. "Vor allem nach einem Artikel in der Mainpost sind die Menschen aufmerksam geworden", hat er erlebt. Insgesamt war das Medienecho auf seine Erst-Befahrung ziemlich groß. Der Bayerische Rundfunk hat ein Kamerateam geschickt. Etwa einminütige Videofilme waren selbst auf den Webseiten der FAZ und des Berliner Tagesspiegels zu sehen. Der Schwabacher Kameramann und Filmemacher Eric Deyerler lieferte das Material dafür.

Ohne umfangreiche Vorbereitung ist so eine Tour nicht zu schaffen. Nagl hat sie ganz exakt geplant. Er kannte die Fahrrinnen ebenso gut wie die Bedeutung jeder Signaltafel. Landkarten hat er nur ganz wenige gebraucht. Schließlich konnte er den Verlauf mit Google Maps exakt überblicken. Training auf dem SUP gehörte ebenfalls dazu. Bei Null musste Daniel Nagl allerdings nicht beginnen. Paddeln ist sein Sport. Mit acht saß er zum ersten Mal im Kanu. Seit 13 Jahren paddelt er regelmäßig und ist Jugendtrainer im Verein "Flotte Finne", der seine Tour unterstützt hat. Das SUP sei allerdings doch ein total anderes Erlebnis als Kanufahren, sagt Nagl. "Man spart sich jedes Fitnessstudio und außerdem ist es Entspannung pur." Für den Mitarbeiter des Landtagsabgeordneten Volker Bauer ist das Paddeln auch "ein Ausgleich zum Büro, um den Kopf frei zu bekommen".

Aufgrund der Erfahrungen beim Training auf der Rednitz und den mittelfränkischen Seen hat Nagl für die 400-Klometer-Strecke ein breites, aber kurzes Board gewählt. "Das hat mir im Schnitt zwei Stundenkilometer genommen, war aber auf dem Main entspannter zu fahren", sagt er. Es bietet mehr Standfestigkeit. Denn gefährlich für einen SUP-Fahrer sind nicht die großen Frachter oder Kreuzfahrtschiffe. "Da zeigst du eben Respekt und bleibst auf Abstand." Problematisch seien Sportboote, "die andere Wellen erzeugen und Stehpaddler damit in die Knie zwingen."

Stürze wären vor allem auf den ersten Etappen kontraproduktiv gewesen. "Ich war ziemlich bepackt", sagt er. Wechselkleidung, Waschbeutel, und die Kamera hatte er dabei. Eine Ersatzfinne und Verpflegung gehörten ebenfalls zum Marschgepäck. Ab dem dritten Tag konnte er den großen Rucksack abgeben. Von da an hat ihn bis zum Samstag Sabrina Stemplowski mit dem Auto begleitet. Noch ist die Strecke von Roth nach Aschaffenburg selbst auf Landstraßen nämlich sehr viel einfacher motorisiert zurückzulegen. Wenn das bald auch für Paddler und Kanuten ohne große Hindernisse auf der Wasserstraße möglich wäre, dann hätte Daniel Nagl sein Ziel erreicht.

ROBERT SCHMITT