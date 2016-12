Fotowettbewerb zeigt Schwanstetten im rechten Licht

Siegerfoto von Wolfgang Röhrl zeigt Innenhof des Restaurants "Der Schwan" - 18.12.2016 05:57 Uhr

SCHWANSTETTEN - Das Kulturamt des Marktes Schwanstetten hat die Gewinner des Fotowettbewerbs „Schwanstetten – Eindrücke und Augenblicke“ in der Gemeindehalle prämiert.

Den Innenhof des Restaurants „Der Schwan“ hat der Gewinner des Fotowettbewerbs des Kulturamts Schwanstetten abgelichtet. © Foto: Wolfgang Röhrl (oh)



Interessierte Hobby-Fotografen waren im Sommer dazu aufgerufen, Augenblicke und Eindrücke ausschließlich aus Schwanstetten und seinen Ortsteilen mit der Digitalkamera einzufangen und diese an das Kulturamt einzuschicken.

Während der Kunstausstellung des Kulturfördervereins „Kultur in Schwanstetten“ in der Schwanstettener Gemeindehalle fand nun die Prämierung der Siegerfotos statt. Insgesamt 85 Fotos erfüllten die geforderten Kriterien. Die fünf besten Aufnahmen, die von den Bürgerinnen und Bürgern Schwanstettens gewählt wurden, erhielten schließlich Preise.

Platz 2: Ein Fenster in Leerstetten. © Reinhold Schaufler



Den vierten Platz teilten sich Rudi Kreisl aus Nürnberg und Janine Lösch aus Schwanstetten. Rudi Kreisl erhielt für seine Aufnahme eines Fachwerkhauses in der Allersberger Straße einen Gutschein im Wert von 25 Euro. Ebenfalls einen Gutschein in gleicher Höhe bekam Janine Lösch für ihre Ansicht auf Schwand durch die Zweige, an denen sich Knospen bildeten.

Sonnenuntergang und Bierweg

Auf den dritten Platz kam ein Foto von Nadine Zahner aus Schwanstetten. Es zeigt das eindrucksvolle Farbspiel eines Sonnenuntergangs über der Sperbersloher Straße und den Bierweg Ortszentrum. Hierfür gab es einen Preis in Höhe von 50 Euro. Der zweite Platz und damit ein Preisgeld in Höhe von 100 Euro gab es für die Aufnahme eines Fensters mit Blumenschmuck und Katze. Sie stammte von Reinhold Schaufler aus Nürnberg.

Platz 3: Ein Sonnenuntergang über der Sperbersloher Straße. © Nadine Zahner



Das Siegerfoto ist von Wolfgang Röhrl aus Schwanstetten. 250 Euro Preisgeld gab es für das Foto einer idyllischen Innenhofansicht des Restaurants „Der Schwan“. Bürgermeister Robert Pfann dankte auch der Leiterin des Kulturamtes Schwanstetten, Stefanie Weidner, für ihre Idee zum Fotowettbewerb. Geboren wurde die Idee, weil Bilder für eine neue Info-Broschüre benötigt wurden. Die Broschüre soll voraussichtlich Ende Januar 2017 herauskommen.

Die fünf Siegerbilder, wie auch sieben weitere Bilder, für welche die Bürger aus Schwanstetten votiert hatten, wurden in einem Kalender für 2017 zusammengefasst, der beim Kulturamt unter der Telefonnummer (0 91 70) 289-25 zu haben ist.

ANDREAS HAHN