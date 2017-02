Frau verletzt: Polizei ermittelt Drängler

Unfall in Rednitzhembach: Toyota-Fahrer wollte Kolonne überholen - vor 1 Stunde

REDNITZHEMBACH - Auf der Staatsstraße 2409 ereignete sich bereits am Donnerstag gegen 14.15 Uhr ein Verkehrsunfall, bei dem eine Frau verletzt wurde und ins Krankenhaus transportiert werden musste. Der Unfallverursacher beging Fahrerflucht. Die Polizei konnte ihn aber ermitteln.

Der Fahrer eines weißen Toyota hatte versucht, eine längere Fahrzeugschlange zu überholen. Nachdem Gegenverkehr kam und er offensichtlich bemerkte, dass er es nicht mehr schaffen wird, versuchte der Fahrer sein Überholmanöver abzubrechen und drängte sich wieder in die Fahrzeugschlange ein. Dadurch mussten die Fahrzeuge teilweise ausweichen. Es kam sogar dazu, dass ein Pkw auf einen anderen auffuhr. Dabei wurde die Frau verletzt. Der Überholer entfernte sich zunächst von der Unfallstelle, konnte aber durch die Polizei ausfindig gemacht werden.

Der Sachschaden beträgt mindestens 3000 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei in Roth noch nach Zeugen. Insbesondere sind noch nicht alle Personen bekannt, die sich in der Fahrzeugschlange befanden.

Diese bislang unbekannten Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Roth, Telefon (09171) 97440, zu melden.

