Frau wegen Glaswurf auf Bürgerfest verurteilt

Ein Jahr und zwei Monate auf Bewährung für 30-Jährige - vor 5 Minuten

SCHWABACH - „Kannst Du nicht aufpassen, Du Fotze“: Diesen Satz will Oliverka B. (alle Namen geändert) gehört haben, als sie auf dem Nachhauseweg vom Bürgerfest gegen eine Flasche getreten ist, die in Richtung einer Personengruppe flog. „Geht’s bei Dir noch?“ will die 24-jährige Manuela A. gesagt haben, die von der Flasche am Knöchel getroffen wurde. Nach einer verbalen Auseinandersetzung flog aber auch ein Glas ins Gesicht der 24-Jährigen.

Dass sie in den frühen Morgenstunden des 23. Juli nicht mehr ganz nüchtern war (1,54 Promille) und das Glas geworfen hat, das gab die 30-jährige Angeklagte aus Schwabach unumwunden zu.

Sie habe sich aber bedroht gefühlt, sagte Oliverka B., da sie von Manuela A. in aggressivem Ton beleidigt worden und dann auch noch drei Männern und zwei Frauen gegenübergestanden sei. „Die haben sich vor mir aufgebaut, ich hatte wirklich Angst“, sagte sie mehrmals.

Von „aufgebaut“ wollten all die Zeugen, die im Laufe der Verhandlung vernommen wurden, nichts bemerkt haben.

Schlichtung gescheitert

Der Freund des Opfers will versucht haben, die beiden Streithennen zu trennen. Er habe wohl zu Oliverka B. gesagt, dass sie weitergehen solle, „doch man konnte nicht mit ihr reden.“ Die 30-Jährige sei sehr aggressiv gewesen, die Polizei habe sie später sogar fixieren müssen.

Der Bruder von Manuela A. will ebenfalls versucht haben zu schlichten. Er habe, so sagte er, Oliverka B. sogar weggeschubst, um Abstand zwischen ihr und seiner Schwester zu schaffen.

Eine 20-jährige Freundin der Geschädigten beobachtete, dass sich Manuela und Oliverka „angezickt“ hätten. Nachdem Manuelas Bruder dazwischen gegangen sei, habe sie eigentlich gedacht, dass alles wieder in Ordnung ist, „doch dann kam das Glas aus dem Nichts“.

Immer wieder Kopfschmerzen

Das Geschoss verursachte eine Platzwunde am Kopf, die mit drei Stichen genäht werden musste. Zwei Wochen sei sie krank geschrieben gewesen, sagte Manuela A., die es ebenfalls auf 1,5 Promille brachte, sich aber „gut fühlte.“

Sie wisse noch alles, sagte sie auf eine entsprechende Frage von Richterin Birgit Eckenberger. Da ihr übel war, wurde die 24-Jährige am Tag nach der Tat in die Röhre geschoben. Kopfschmerzen habe sie auch jetzt immer wieder, gab Manuela A. an.

Staatsanwältin Monika Memmel hielt der Angeklagten vor allem ihr Geständnis zugute und konnte sich vorstellen, dass „sie sich nicht wohlgefühlt hat“, angesichts der ihr gegenüberstehenden Gruppe von jungen Leuten.

„Es kann trotzdem nicht sein, dass man ein Glas wirft“, sagte sie. „Da muss einem schon bewusst sein, was passieren kann“, meinte die Staatsanwältin und sprach von Glück, dass nicht mehr passiert ist.

„Einfach Panik bekommen“

Sie forderte ein Jahr und drei Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung und eine Geldauflage zugunsten der Geschädigten in Höhe von 500 Euro.

Anwalt Mathias Hirsch (Schwabach) plädierte für eine geringere Freiheitsstrafe. Er sah eine Gesamtsituation „mit viel Bewegung und Energie“ und betonte, dass zwei junge Männer auf seine Mandantin eingewirkt hätten. „Sie hat einfach Panik bekommen“, sagte Hirsch, ohne die Tat verharmlosen zu wollen: „Man muss aber sehen, wie es dazu kam.“ Überzeugt war er zudem, dass seiner Mandantin so etwas nicht wieder passieren wird.

„Sie sind kein Schlägertyp“

Birgit Eckenberger verurteilte die 30-Jährige schließlich zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und zwei Monaten auf Bewährung. Drei Jahre lang darf sich Oliverka B. nichts mehr zuschulden kommen lassen, sonst muss sie ins Gefängnis.

300 Euro muss die Schwabacherin an die Suchtberatung der Diakonie Roth-Schwabach überweisen und 500 Euro an die Geschädigte Manuela A.

Die Folgen der Tat waren nicht unerheblich, stellte die Richterin fest. Als typische Alkoholtat bezeichnete sie das Geschehen: „Kleiner Anlass, große Wirkung.“ Eckenberger war wie Anwalt Hirsch davon überzeugt, dass sich so etwas nicht wiederholen wird: „Sie sind kein Schlägertyp.“

ARNO HEIDER

