Mittelalterliche Klänge in der fränkischen Sommersonne: Beim Feuertanz-Festival auf der Burg Abenberg versammeln sich am Wochenende die Freunde der Medieval-Musik. In dunkler Kleidung trotzen Festival-Fans den hochsommerlichen Temperaturen und lassen sich am Abend von Headliner Saltatio Mortis ordentlich einheizen.