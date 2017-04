Fritz Neuser wird 85: 337 Siege, 12 Meistertitel

Der siegreichste Fahrer des einst größten deutschen Radsportverein RC Herpersdorf feiert Geburtstag - vor 31 Minuten

HERPERSDORF - Fritz Neuser, einst 12-facher Deutscher Meister des RC Herpersdorf, feierte gestern seinen 85. Geburtstag! Das Wort "Ruhestand" scheint für ihn allerdings nach wie vor ein Fremdwort zu sein: Noch immer ist der erstaunlich rüstige Jubilar in seiner "Scuderia-Auto-Neuser" täglich ab 9 Uhr unermüdlich im Einsatz.

Das Foto ist eine echte Rarität! Es zeigt den 19-jährigen Fritz Neuser, nachdem er 1951 das Schwabacher Stadtparkrennen gewonnen hatte, das damals als „Fahrrad-Kessler-Preis“ ausgetragen wurde. Neben Neuser steht als erster Gratulant Konrad Kessler, Mäzen und Sponsor des Rennens. Archiv: Marr



Das Foto ist eine echte Rarität! Es zeigt den 19-jährigen Fritz Neuser, nachdem er 1951 das Schwabacher Stadtparkrennen gewonnen hatte, das damals als „Fahrrad-Kessler-Preis“ ausgetragen wurde. Neben Neuser steht als erster Gratulant Konrad Kessler, Mäzen und Sponsor des Rennens. Archiv: Marr



Er kauft und verkauft edle Oldtimer, die er mit seinem Team liebevoll restauriert. In seinen Geschäftsräumen in der Nürnberger Nordstadt präsentiert Fritz Neuser eine außergewöhnliche Ausstellung erlesener Sammlerfahrzeuge, bietet Liebhabern von exklusiven Klassikern Reparaturen und hält viele seltene Ersatzteile parat.

Fritz Neuser links und Werner Löw waren zwei absolute Asse der 1950er-Jahre. Unter anderem holten sie 1955 den DM-Titel auf dem Tandem. Neuser gewann insgesamt zwölf Meisterschaften, Werner Löw erkämpfte sieben Meistertitel für den RC Herpersdorf.Archiv: Manfred Marr



Fritz Neuser links und Werner Löw waren zwei absolute Asse der 1950er-Jahre. Unter anderem holten sie 1955 den DM-Titel auf dem Tandem. Neuser gewann insgesamt zwölf Meisterschaften, Werner Löw erkämpfte sieben Meistertitel für den RC Herpersdorf.Archiv: Manfred Marr



"Es motiviert mich immer wieder aufs Neue, wenn ich sehe, dass die Kunden gerne zu mir kommen und mir vertrauen. Meine Arbeit ist mein Lebenselixier, und sie macht mir noch immer großen Spaß", schwärmt der Herpersdorfer Ex-Meister, der in den 1950er Jahren mit ebenso großem Ehrgeiz als Radsportler erfolgreich im Sattel saß. Mit 337 Siegen, die er 1948 bis 1956 auf Bahn und Straße erkämpft hat, ist Neuser bis heute noch immer der siegreichste Fahrer des einst größten deutschen Radsportvereins RC Herpersdorf.

Ab 1948 im Sattel

Fritz Neusers großer Mäzen, der unvergessene Sportleiter Andreas Egerer, erkannte 1948 als Erster das große Ausnahmetalent des ehrgeizigen jungen Neulings, der auf Anhieb zur deutschen Spitzenklasse zählte. Bei seiner ersten der Bahn-DM in Aachen wurde Fritz Neuser 1949 als 17-Jähriger Vierter der Deutschen Sprintermeisterschaft. Bei der Meisterschaft im Straßenfahren verpasste er mit großem Pech als Vierter nur ganz knapp einen Platz auf dem Treppchen!

In Bayern hatte Fritz Neuser in der A-Jugend kaum einen Gegner zu fürchten, bundesweit gehörte er zu den Besten! Auch nach seinem Wechsel in zu den Amateuren war Fritz Neuser ein absoluter Senkrechtstarter: Mit 18 Jahren eilte er bei Straßen- und Rundstreckenrennen von Sieg zu Sieg. Zusammen mit Gotthart Dinta, Günther Andrea und Hans Schwab holte er in neuer Rekordzeit die DM im Bahn-Vierer.

Vier Titel in einem Jahr

Mehrfach war Fritz Neuser in den 1980er Jahren Sponsor des „Auto-Neuser-Preises“, der am Röthensteig rund um sein Autohaus stattfand. 1983 gratulierte der dem Sieger Rolf Gölz, der wenige Jahre später einer der erfolgreichsten deutschen Profis war.Archiv: Manfred Marr



Mehrfach war Fritz Neuser in den 1980er Jahren Sponsor des „Auto-Neuser-Preises“, der am Röthensteig rund um sein Autohaus stattfand. 1983 gratulierte der dem Sieger Rolf Gölz, der wenige Jahre später einer der erfolgreichsten deutschen Profis war.Archiv: Manfred Marr



Noch erfolgreicher verlief für den Jubilar das folgende Jahr. Erneut gewann er mit dem Herpersdorfer Vierer souverän den Bahn-Meistertitel und ebenso die Mannschafts-DM auf der Straße über 100 Kilometer. Konrad Schwab, der damalige 1. Vorsitzende, sowie Sportleiter Egerer waren völlig aus dem Häuschen, als auch die Jugendmannschaft des RCH den Straßentitel klar gewann und Profi-Ass Georg Voggenreiter im gleichen Jahr auch noch die deutsche Sprintermeisterschaft für den RC Herpersdorf erkämpfte. Vier deutsche Meistertitel in einem Jahr für einen Verein – das hatte es im deutschen Radsport bislang noch nie gegeben.

Der kleine Nürnberger Vorort Herpersdorf, der damals noch zum Landkreis Schwabach zählte, wurde als die große deutsche Radsport-Hochburg gefeiert. Bundespräsident Theodor Heuss verlieh dem RCH 1951 das Silberne Lorbeerblatt, die höchste Auszeichnung der Bundesrepublik für außergewöhnliche sportliche Leistungen!

Neue Wege

Fritz Neuser, der inzwischen auch als Nationalfahrer auf Bahn und Straße eingesetzt wurde, ging 1952 als mehrfacher deutscher Meister neue Wege. Mit dem schnellen Münchner Bahnspezialisten Franz Kösselsdörfer gewann er in München den Meistertitel auf dem Tandem. Ein weiterer Meistertitel folgte auf der Münchner Piste mit dem Bahnvierer des RC Herpersdorf, in dem nun Franz Bittner statt Günther Andrea mit Neuser, Schwab und Dinta fuhren.

„Man ist so alt, wie man sich fühlt“ — dieser Spruch passt wohl für niemanden besser als für den umtriebigen Altmeister Fritz Neuser. Als versierter Fachmann prüft seine Raritäten bis ins kleinste Detail.F.: Marr



„Man ist so alt, wie man sich fühlt“ — dieser Spruch passt wohl für niemanden besser als für den umtriebigen Altmeister Fritz Neuser. Als versierter Fachmann prüft seine Raritäten bis ins kleinste Detail.F.: Marr



Absoluter Höhepunkt des Rennjahres 1953 waren die deutschen Bahnmeisterschaften auf der Radrennbahn in Köln-Müngersdorf. Auch hier wurden die "Heperer" , wie man sie damals nannte, ihrer Favoritenrolle gerecht. Der Bahnvierer, in dem nun neben Neuser und Bittner Heinz Weltrowski und Georg Singer fuhren, marschierte unter der Regie von Kapitän Fritz Neuser unaufhaltsam zum nächsten Meistertitel! Als Titelverteidiger bewiesen in Köln Fritz Neuser und Franz Knösselsdörfer anschließend, dass sie auf dem Tandem nicht zu schlagen waren.

Unangefochten in Bestzeit

Mit besonderer Spannung fieberte man beim RC Herpersdorf den deutschen Bahn-Meisterschaften 1954 entgegen, die in Nürnberg-Ziegelstein auf der ASN-Radrennbahn stattfanden. Die DM in der Einer-Verfolgung über 4000 Meter gewann Fritz Neuser unangefochten in absoluter Bestzeit. Mit seinem Vereinskameraden Werner Löw als neuem Partner ging er bei der Tandem-DM an den Start. Auf Anhieb holte sich das schnelle Herpersdorfer Duo den Meistertitel. Zwei weitere DM-Titel für Fritz Neuser folgten 1956 mit dem RCH-Bahnvierer und im Zweier-Mannschaftsfahren mit dem Schweinfurter Günter Ziegler.

Als 12-facher Deutscher Meister wollte Neuser seine Karriere mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen 1956 krönen und abschließen. Zusammen mit dem damaligen deutschen Sprintermeister Günther Ziegler startete er für Deutschland auf dem Tandem. Doch die beiden Bayern, die als große Medaillenhoffnung galten, hatten riesiges Pech. Nach einem Rempler durch das russische Tandem stürzten Neuser und Ziegler im vollen Speed sehr schwer. Statt der erhofften Medaille brachten sie eine Menge tiefer Schürfwunden und schmerzhafter Prellungen mit nach Hause!

Umstieg auf vier Räder

Nach zehn erfolgreichen Jahren beendete Fritz Neuser 1957 seine außergewöhnliche Radsportkarriere und sattelte bald darauf auf vier Räder um. Auch im Motorsport war er sofort erfolgreich: Bei Slalom-, Berg- und Rundstreckenrennen holte er sich im In- und Ausland auf Abarth, Alfa-Romeo und Porsche bei 67 Starts über 52 Siege! Sein Faible für den Motorsport kam ihm zu Gute, als er in Nürnberg am Maxtor sein erstes Autogeschäft als Vertragshändler von Alfa-Romeo eröffnete. Wenige Jahre später folgte der Umzug zum Röthensteig, wo Neuser sich als renommierter Fachhändler der Nobel-Marke Ferrari etablierte und bald zu den umsatzstärksten Händlern Deutschlands zählte.

Nach 42 Berufsjahren fand Fritz Neuser vor rund zehn Jahren einen Käufer und Nachfolger für seinen Vorzeigebetrieb. Sein " größtes Hobby" wurde nun seine Scuderia-Auto-Neuser, die er am Kleinreuther Weg eröffnete. Hier widmet er sich bis heute liebevoll ausgewählten Raritäten unter den Klassikern und Sammlerfahrzeugen.

"Die tägliche Arbeit mit meinem Team und die Kontakte mit vielen Kunden erhalten mich jung", erklärt der Jubilar, der dem Radsport als Sponsor des RC Herpersdorf und der Radrennbahn am Reichelsdorfer Keller bis heute eng verbunden blieb.

MANFRED MARR