Fünf Minuten Zugabe

Regionalliga-Basketballerinnen siegen nach Verlängerung

SCHWABACH - Mit einem 85:76-Sieg nach Verlängerung über die Bundesliga-Reserve des TS Jahn München haben sich die Metropol Automobile Baskets Schwabach wieder auf den zweiten Platz in der Regionalliga geworfen.

Eine haarige Sache. Die Schwabacherinnen (weiße Trikots) mussten in die Verlängerung, um München niederzuringen. © Foto: Salvatore Giurdanella



Die Zuschauer in der Schwimmbadhalle bekamen ein spektakuläres Spiel geboten, das in der ersten Hälfte die Gastgeberinnen bestimmten (37:29) und in der zweiten Hälfte die ganz junge Gästemannschaft. Verzweifelt verteidigten die Schwabacherinnen ihren Vorsprung, doch 15,3 Sekunden vor der Schlusssirene glichen die Mädels aus der Landeshauptstadt verdientermaßen zum 70:70 aus.

Zum zweiten Mal in Folge (und schon zum dritten Mal in dieser Runde) mussten die Mittelfranken damit in die fünfminütige Extra-Time, doch anders als in der Vorwoche bei der BG Litzendorf hatte Schwabach diesmal noch etwas zuzusetzen. Mit einem 12:0-Lauf zogen die 48-er den Gästen, die nur mit sieben Spielerinnen angereist waren, den Zahn, am Ende sprang noch ein deutlicher 85:76-Sieg heraus.

Aus einer starken Schwabacher Mannschaft ragte Anna Furmann mit 26 Punkten heraus. Auch Kerstin Wägner (17), Katharina Kreklau (11) und Miriam Schlüter (10) trafen zweistellig. Ausführlicher Bericht in einer unserer nächsten Ausgaben.

rog