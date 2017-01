Für Schnaps und Bargeld: Einbrüche in Wendelstein

Polizei sucht Unbekannte, die in mehrere Getränkemärkte eindrangen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - In den vergangenen Tagen ereigneten sich im Zuständigkeitsbereich der Schwabacher Kriminalpolizei zwei vollendete und ein versuchter Einbruch in Getränkemärkte. Die Kripo bittet um Zeugenhinweise.

In der Nacht von Donnerstag, 29. Dezember, auf Freitag, 30. Dezember, brachen zwischen 19 Uhr abends und 8 Uhr morgens bislang Unbekannte in Wendelstein (Landkreis Roth) in zwei Getränkemärkte ein. In die Verkaufsstelle am Richtweg gelangten die Täter über eine zuvor gewaltsam geöffnete Eingangstür. Sie durchsuchten Kasse und Büro und flüchteten mit 300 Euro Bargeld. Der Schaden an der Tür wird auf etwa 1000 Euro geschätzt.

Um in den Laden an der Richtwiese zu kommen, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein. Dort durchwühlten die Diebe ebenfalls Schränke und Kassen und erbeuteten nach bisherigen Erkenntnissen nur eine Flasche Schnaps im Wert von rund 20 Euro. Sie hinterließen einen geschätzten Schaden von 1000 Euro.

In Rednitzhembach (Landkreis Roth) versuchten Unbekannte in der Nacht von Freitag, 30. Dezember, auf Samstag, 31. Dezember, zwischen 20 Uhr und 0.30 Uhr in einen Getränkemarkt Am Igelsdorfer Berg zu gelangen. Dies belegen deutliche Aufbruchspuren an einer Außentür sowie einem Fenster. Möglicherweise wurden die Täter gegen 0.30 Uhr durch vorbeikommende Passanten gestört. Diese Zeugen sahen drei dunkel gekleidete Personen zu Fuß von dem Gebäude in Richtung Berliner Straße flüchten.

Die Schwabacher Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise auf die Einbrecher und möglicherweise auch zu verdächtigen Fahrzeugen in der Nähe nimmt der Kriminaldauerdienst Mittelfranken in Nürnberg entgegen: Tel. 0911 2112-3333.

Hier geht es zu allen aktuellen Polizeimeldungen.

co

Mail an die Redaktion