Gaffer fotografiert schwer verletzte Fußgängerin

Mann zeigte sich auch nach Hinweisen der Einsatzkräfte vollkommen uneinsichtig - vor 56 Minuten

SCHWABACH - Ein Autofahrer hat am Dienstagabend beim Abbiegen eine Fußgängerin in Schwabach schwer verletzt. Als die Rettungskräfte die Frau versorgten, fiel ihnen ein Mann auf, der aus kurzer Entfernung Fotos von der Verletzten schoss.

Bei den Einsatzzentralen waren am Dienstagabend mehrere Notrufe eingegangen, nachdem ein 47-Jähriger in der Rittersbacher Straße mit seinem Auto eine Fußgängerin erfasst hatte. Der Mann hatte die Frau in der Dunkelheit beim Abbiegen von der Schützenstraße in die Rittersbacher Straße übersehen. Sie hatte dort an einer Fußgängerampel die Fahrbahn überquert.

Nach dem Zusammenstoß blieb die 52-Jährige schwer verletzt auf der Fahrbahn liegen und wurde zunächst von Ersthelfern versorgt. Als schließlich die Rettungskräfte die Erstversorgung übernahmen, bemerkten sie, dass ein Mann aus etwa fünf Metern Entfernung Fotos von der am Boden liegenden Frau machte. Als die Einsatzkräfte den 30-Jährigen auf sein Handeln ansprachen, reagierte dieser laut Polizei aggressiv und war völlig uneinsichtig. Ihm wurde sofort ein Platzverweis erteilt.

Wie die Polizei mitteilt, muss der 30-Jährige nun mit einem Strafverfahren wegen der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereichs durch Bildaufnahmen rechnen. Denn das Anfertigen solcher Fotos ist nicht nur moralisch verwerflich - es stellt auch einen Straftatbestand dar.

