"Rock-'n'-Roll-Jesus" lässt sich feiern: Bembers in Schwabach Als "Rock-'n'-Roll-Jesus" stellt Bembers, der Nürnberger Comedian, am Samstagabend die Weltreligionen in die Ecke, um am Ende seine eigene Religion zu zelebrieren. 350 Jünger im Saal klatschen dazu mit. Hier sind ein paar Bilder seines Auftritts.

Barock von Händel: Auftaktkonzert zum "Fränkischen Sommer" in Schwabach Um die Macht der Musik ging es in Händels oratorischer Ode mit der am Samstag der "Fränkische Sommer" in der Schwabacher Stadtkirche startete. International gefeierte Solisten sowie der Kammerchor der Universität Erlangen-Nürnberg und Michi Gaiggs Barockorchester L´Orfeo aus Linz stimmten mit opulenter Barockmusik auf die Veranstaltungsreihe ein.