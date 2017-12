Gas-Alarm am Autohof Schwabach-West auf der A6

SCHWABACH - Am Sonntagmittag rückte die Feuerwehr am Autohof Schwabach-West auf der A6 an und evakuierte den Hof sowie das angrenzende Restaurant. An der Zapfsäule einer Tankstelle war ein Schlauch wohl aufgrund der Kälte gerissen und eine große Menge Gas trat aus.

Am Sonntagmittag trat an einer Tankstelle am Autohof Schwabach-West eine große Menge Gas aus. © Jürgen Karg



Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an. © Jürgen Karg



Glücklicherweise war der Austritt akkustisch lautstark hörbar, sodass das Leck schnell bemerkt und die Feuerwehr benachrichtigt wurde. Die Einsatzkräfte der Feuerwehren Schwabach und Kammerstein rückten laut Polizei gegen 11.45 Uhr an dem Autohof an. Das Gelände inklusive einem angrenzenden Restaurant wurde geräumt und die Zapfanlage wurde vom Gasnetz genommen.

Etwa eine halbe Stunde später gab die Feuerwehr Entwarnung. Das Leck war geschlossen und die Gefahr gebannt. Verletzt wurde niemand.

