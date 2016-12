Gas-Alarm in Wolkersdorf: Stecknadelgroßes Leck

Drei Wohnhäuser geräumt - Verletzt wurde niemand - 07.12.2016 14:52 Uhr

SCHWABACH - Abendliche Aufregung im Schwabacher Stadtteil Wolkersdorf: Dort wurden am Dienstag drei Wohnhäuser geräumt, nachdem in einer Baugrube an der Straße erhöhte Gaskonzentration gemessen wurde. Es bestand laut Polizei jedoch keine Explosionsgefahr.

Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an, saugte unter anderem das Gas ab. Foto: nn



Bei regulären Arbeiten am Leitungsnetz war an einer Schweißnaht ein stecknadelgroßes Leck entstanden. Das hatten Mitarbeiter der Stadtwerke zwar bereits abgedichtet, dennoch war der Geruch in der Baugrube deutlich bemerkbar. Die Feuerwehr rückte mit mehreren Fahrzeugen an und saugte das Gas ab. Als Vorsichtsmaßnahme wurden drei umliegende Wohnhäuser geräumt, alle Anwohner jedoch blieben unverletzt.

"Explosionsgefahr bestand zu keiner Zeit", sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagabend. In der Grube wurde ersten Informationen zufolge dennoch eine erhöhte Gaskonzentration gemessen, die durchaus hätte gefährlich werden können.

