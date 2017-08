Gastfreundschaft, Gemeinsamkeit und Völkerverständigung

46 Jugendliche aus den Schwabacher Partnerorten verbrachten eine Woche in der Goldschlägerstadt - 20.08.2017 16:04 Uhr

SCHWABACH - Ein weiterer Höhepunkt in den Veranstaltungen zu "900 Jahre Stadt Schwabach" war das internationale Jugendcamp von Jugendlichen aus den drei Schwabacher Partnerstädten Kalambaka, Les Sables d’Olonne und Kemer.

Bei der Abschluss-Veranstaltung im Jugendzentrum zeigten die Jugendlichen, was sie in der Woche gelernt haben. Dazu gehörte auch Breakdance. © Foto: Hess



Hervorragend geplant wurde das Treffen von der kommunalen Jugendarbeit in der Stadt Schwabach. Wertvolle Hilfe leistete nicht nur Hanne Hofherr, Leiterin der Stabsstelle Städtische Sonderprojekte, sondern auch die vielen Gasteltern, welche die Jugendlichen nicht nur die Woche begleiteten, sondern auch Unterkunft boten.

Eine Woche lang engagierten sich die 46 Jugendlichen aus den Partnerstädten in den Kursen Graffiti, Metall, Musik machen, Breakdance, Design Your Style, Zirkus und Film. Bei der Abschluss-Veranstaltung im Aurex zeigten sie, was sie gelernt hatten.

Susanna Regelsberger-Sacco, Stefanie Schmidt und Julia Partes von der kommunalen Jugendarbeit moderierten die Veranstaltung. Sie beschworen Freundschaft, Gemeinsamkeit und das Gefühl der Verbundenheit und die Völkerverständigung.

Die Jugendlichen dankten für die Gastfreundschaft, sagten sie hätten die Woche genossen und sprachen Gegeneinladungen in ihre Heimatorte aus.

Während am Samstag die türkischen und französischen Jugendlichen bereits abgereist waren, kamen die griechischen Jugendlichen nicht nur in den Genuss einer Stadtführung durch die Goldschlägerstadt mit Stadtbegleiter Klaus Huber, sondern auch einer kleinen Orgelmatinee mit Erklärung der Kirchenorgel der Stadtkirche St. Johannes d. T. und St. Martin durch Kantor Gerhard Silberhorn.

Das Komitee Kalambaka, mit den beiden Vorsitzenden Monika Heinemann und Elena Boussi, verabschiedete zusammen mit Altbürgermeisterin Rosy Stengel bei einem gemeinsamen Essen im Fabiano die Jugendlichen mit einem Geschenk und einem "Adio 2018 zur Bürgerreise in Kalambaka!"

rhrg/he