Geheimtipp: Weihnachtsmarkt in Dürrenmungenau

Winterlicher Trubel vor farbig ausgeleuchtetem Wasserschloss - 08.12.2016 05:55 Uhr

DÜRRENMUNGENAU - Man darf ihn ruhig einen Geheimtipp in der Region nennen, den Weihnachtsmarkt des Fördervereins Schloss Dürrenmungenau am zweiten Adventswochenende. Die filmreife Kulisse mit dem zart rot angestrahlten Wasserschloss war wieder einzigartig.

Wunderbare Atmosphäre beim Dürrenmungenauer Weihnachtsmarkt. © Karlheinz Hiltl



Neu, so Schlossherr und Organisator Hans Ludwig Körner, seien die „Schloss Classics“ der Schlossboutique unter anderem mit Porzellan, kleinem Kunsthandwerk und Accessoires von überregionalen Händlern gewesen. Besonders einladend das Scheunencafé, verführerisch die Düfte verschiedener Heißgetränke.

Draußen ebenfalls nur ausgesuchte Aussteller, Speisen und Getränke stammten meist aus regionalen Produkten, die Birne aus Franken zum Beispiel, Wild aus dem schlosseigenen Wald, Feuerspatzen von den Landfrauen, Kartoffelchips vom Kartoffelanbauer am Ort.

Angenehme Musik an beiden Tagen schickte der Posaunenchor in den stahlblauen, mit Sichelmond bizarr wirkenden Nachthimmel. Aus Spalt kam der Nikolaus im Ornat, mit Mitra und Krummstab als Bischof von Myra herüber. In seinem Schlepptau: Krampus, der den Kindern „Gouterli“ mitbrachte, aber auch seine Rute für den Fall aller Fälle bereit hielt.

