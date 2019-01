Gehen am Schwabacher Waldfriedhof Diebe um?

SCHWABACH - Christine Grimm ist schockiert: Vom Grab ihres Vaters auf dem Waldfriedhof wurden eine Christrose und eine Engelsfigur geklaut.

Die Christrose (das Foto ist ein Symbolbild) gehört sicher zu den hochwertigeren Blumen - dass sie offenbar für Diebe interessant ist, mutet dennoch seltsam an. © Harald Munzinger



Als Grimm vorige Woche das Grab besuchte, fehlten die Blume und der sogenannte Goebel-Engel. "Wie traurig ist die Welt?", fragt die Schwabacherin und fügt hinzu: "Ich dachte, Grabräuber gibt es nur in Ägypten bei den Pharaonengräbern."

Warum jemand auf die Idee kommen könnte, Gegenstände zu stehlen, die höchstens einen minimalen Verkaufswert haben?

Christine Grimm weiß es auch nicht. Man habe ihr beim Waldfriedhof aber gesagt, es sei schon der dritte solche Vorfall der vergangenen Wochen gewesen.

Das kann Schwabachs Stadtsprecher Jürgen Ramspeck nicht direkt bestätigen. Er hat bei den Friedhöfen nachgefragt. "So etwas kann zwar schon einmal vorkommen, wir haben immerhin rund 10 000 Gräber in Schwabach. Wir stellen aber keine Häufung von solchen Vorfällen fest", sagt Ramspeck.

Oft entpuppe sich der vermeintliche Diebstahl sogar als Missverständnis – wenn etwa ein anderer Verwandter den Grabschmuck entferne. Es handle sich also insgesamt um kein größeres Problem, so der Stadtsprecher, der die Thematik aber auch nicht verharmlosen will. Die Polizei könne jedoch wegen einer geklauten Blume nicht tätig werden und eine lückenlose Überwachung aller Gräber sei ohnehin weder möglich noch wünschenswert, so Ramspeck.

