Gericht: 18-Jährige schlug Mann mit Faust ins Gesicht

Zwei Wochen Dauerarrest nach Streit am Bürgerfest - vor 7 Minuten

SCHWABACH - „Schlampe“ und „Fotze“ soll ein 26-jähriger Maurer aus dem Landkreis Roth sie beim Bürgerfest in Schwabach genannt haben. „Herablassend“ empfand dies die 18-jährige Ute S. (Name geändert). Wegen dieser Beleidigungen gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung, dann ein Geschubse und schließlich schlug die zierliche junge Frau dem gestandenen Mannsbild angeblich die Faust ins Gesicht. Wegen Körperverletzung musste sich Ute S. deshalb vor dem Jugendschöffengericht am Amtsgericht Schwabach verantworten.

Kratzspuren, ein Hämatom am Auge und ein „Cut“, eine aufgeplatzte Wunde, wurden laut Staatsanwältin Schulla dem 1,95 Meter großen Mann attestiert.

Beigefügt von einer nur rund 1,65 Meter kleinen jungen Frau, bei der sich offensichtlich mal wieder ein „Schalter umgelegt“ haben muss, wie es Bewährungshelfer Hofner und Pflichtverteidiger Helmut Heckel (Schwabach) bezeichneten.

Das mit dem „umgelegten Schalter“ ist wohl das größte Problem der jungen Frau, die höflich und korrekt vor Gericht auftritt, ja sympathisch wirkt. Niemand traut ihr zu, dass sie so ausrasten kann. Wie schon einmal im Sommer dieses Jahres. Da legte sie sich nach einem Streit mit ihrem Freund mit der Polizei an, leistete Widerstand und demolierte das Auto der Ordnungshüter. Sachschaden: knapp 3000 Euro.

Doppelte Bewährung

Zu einem Jahr Jugendstrafe auf Bewährung wurde Ute S. damals verurteilt. Als Auflage musste sie unter anderem einen Dauerarrest von zwei Wochen absitzen. Vor diesem Vorfall gab es bereits Anklagen wegen Beleidigungen, Diebstahl von Dessous und einer Körperverletzung. Die junge Frau stand also unter doppelter Bewährung.

Selten erlebt man Jugendrichter Reinhard Hader verlegen. An diesem Tag war er es. „Was machen wir jetzt?“, fragte er Staatsanwältin Schulla und Anwalt Heckel, zumal der genaue Tathergang nicht wirklich geklärt werden konnte. Der Geschädigte und ein Kumpel konnten nicht sagen, ob es Ute S. oder aber im Gerangel ihr Freund war, der dem Maurer den Schlag verpasst hatte. Zudem wussten sie ob ihres massiven Alkoholkonsums – der Maurer brachte es immerhin auf 2,8 Promille – auch nicht, welche Beleidigungen gefallen sind. Von „unflätigen Bemerkungen“ sprach der Kumpel und gar nur von einer „Schelln“, die sein Freund verpasst bekommen haben soll.

Problematisches Verhältnis

Dem Bericht der Jugendgerichtshilfe war zu entnehmen, dass Ute S. schon als Kind auffällig war. Mit 12 wurde sie alkoholisiert aufgegriffen und musste von der Polizei in die Schule gebracht werden, da sie keine Lust auf Unterricht hatte. Das Verhältnis des Scheidungskindes zu ihrer Mutter war immer problematisch, sogar die Unterbringung in einer geschlossenen Einrichtung wurde ausprobiert. Nachdem sie bei ihrem ersten Arrest ein Anti-Aggressionstraining auch unter extremen Bedingungen mit Bravour gemeistert hatte, plädierte Anwalt Helmut Heckel dafür, daran anzuknüpfen. Vor allem deshalb, da ihr ein Borderline-Syndrom attestiert wurde. Wie ein Suchtproblem könne man aber diese Erkrankung mit entsprechender Therapie zum Stillstand bringen.

Die mittlerweile schwangere 18-Jährige ein Jahr ins Gefängnis zu stecken, war auch für Staatsanwältin Schulla nicht die richtige Reaktion. Sie sah einerseits eine „nicht unerhebliche Restschuld des Geschädigten“, andererseits aber auch die hohe Rückfallgeschwindigkeit der jungen Frau, ihre einschlägigen Vorstrafen und die doppelte Bewährung. Schulla forderte einen Dauerarrest von drei Monaten und Arbeitsauflagen.

„Da gibt es psychische Defizite, die aufzuarbeiten sind“, meinte Richter Hader, nach seinem Urteil: zwei Wochen Dauerarrest und ein Anti-Aggressionstraining. „Nur wenn man weiß, was mit einem los ist, kann man darauf reagieren. Du kannst nicht so weiterwursteln, wenn Du nicht im Knast verschwinden willst“, sagte Hader abschließend: „Das Kind kann Dich nicht aus dem Schlamassel herausholen, da musst Du schon selbst etwas tun.“

ARNO HEIDER

Mail an die Redaktion