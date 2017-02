Gericht: Brutale Abreibung wie in amerikanischem Krimi

Vater und Sohn gestanden Überfall und ersparten sich so einen Aufenthalt im Gefängnis - vor 14 Minuten

SCHWABACH/LANDKREIS ROTH - Im November 2016 verhandelte Richterin Birgit Eckenberger schon einmal gegen Mahmut (53) und Savas (32) B. (Namen geändert) wegen gefährlicher Körperverletzung. Weil es Verständigungsprobleme mit einem Zeugen gab und die Möglichkeit bestand, dass Vater und Sohn mit Freiheitsstrafen ohne Bewährung rechnen müssen, wurde die Verhandlung ausgesetzt (wir berichteten). Dem Zeugen sollte ein Dolmetscher zur Seite gestellt werden, und für die Angeklagten wurden Pflichtverteidiger bestellt.

Es war am 21. Mai vergangenen Jahres, als Mahmut und Savas B. einem Landsmann eine Lektion erteilen wollten. Murat Ü. (Name geändert) sollte endlich den Chef von Mahmut in Ruhe lassen, den dieser angeblich während eines Urlaubs in südlichen Gefilden telefonisch belästigt hatte. Die Angeklagten fuhren also in einen Kammersteiner Ortsteil, wo sich Murat Ü. angeblich aufgehalten hat. Der war aber gerade von seiner Vermieterin abgeholt worden, weshalb sich Mahmut und Savas B. an die Stoßstange der Frau hefteten.

Vor ihrer Garage in einem Rohrer Ortsteil seien die beiden dann „wie in einem amerikanischen Krimi“ aus dem Auto gesprungen, sagte die Hausbesitzerin in der ersten Verhandlung, und schon habe Murat auf dem Boden gelegen. Dem Opfer wurden nach dem Vorfall Hämatome am Auge, am Arm und am Rücken attestiert.

Bereit zum Geständnis

Während Vater B. wohl auf Anraten seines Anwalts Edgar Überall (Roth) in der zweiten Verhandlung bereit war, ein Geständnis abzulegen, gab Sohn Savas (Pflichtverteidiger Stefan Wechsler, Spalt) an, bei der ganzen Sache nur „rumgeschubst“ zu haben. Vom Einsatz eines Holz- oder Plas-tikstiels wollte der 32-Jährige schon gar nichts wissen. „Warum soll ich was erfinden, was ich gar nicht getan habe?“, echauffierte sich der gelernte Bürokaufmann.

Der Prozess nahm freilich eine Wendung, als sich Staatsanwältin Dr. Ruderich mit deutlichen Worten ein Geständnis auch von Savas B. wünschte. Wenn die Vermieterin des Geschädigten und andere Zeugen ihre Aussagen aus der ersten Verhandlung wiederholen würden, käme eine Freiheitsstrafe auf Bewährung nicht mehr in Frage, sagte Ruderich, die natürlich auch das „erhebliche Vorstrafenregister“ von Vater und Sohn im Blick hatte.

„Notbremse“ kam rechtzeitig

Die Anwälte beantragten daraufhin eine Sitzungsunterbrechung und erarbeiteten eine von allen Beteiligten anerkannte „Verständigung“. Demnach sollte das Strafmaß für Mahmut und Savas B. im Falle eines Geständnisses zwischen einem Jahr sechs Monaten und einem Jahr zehn Monaten liegen. Die Angeklagten sollten zudem jeweils 1000 Euro Schmerzensgeld an Murat Ü. überweisen und zusätzlich jeweils 1000 Euro an eine gemeinnützige Organisation.

„Froh und dankbar sein“ sollten die Angeklagten, dass bei der „rücksichtlosen Tatausführung nicht mehr passiert ist“, sagte die Staatsanwältin vor der Urteilsverkündung durch Richterin Birgit Eckenberger: ein Jahr und sechs Monate Freiheitsstrafe auf Bewährung (drei Jahre). Neben dem Schmerzensgeld muss Mahmut B. 1000 Euro an das Asylcafé Schwabach zahlen, Savas B. 1000 Euro an die Suchtberatung der Diakonie. „Ohne Geständnis hätte die Strafe anders ausgesehen“, sagte die Richterin abschließend. Die Angeklagten hätten dank ihrer Anwälte „gerade noch die Notbremse gezogen.“

ARNO HEIDER