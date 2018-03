Gewobau Schwabach warnt vor unseriösen Handwerkern

SCHWABACH - Die städtische Wohnungsbaugesellschaft Gewobau warnt ihre Mieter vor unseriösen Handwerkern. Bei Problemen mit der Heizung, Abfluss, Sanitär- oder Elektroinstallation sollen sich Mieter an die Gewobau wenden, die alles Weitere organisiert, heißt es in einer Pressemitteilung.

Erst ist etwas kaputt und dann wird man auch noch über's Ohr gehauen - unter den Handwerkern gibt es leider immer wieder schwarze Schafe. © Julian Stratenschulte/Archiv (dpa)



"Leider kommt es immer wieder vor, dass unsere Mieter sich nicht an uns oder unsere Partnerfirmen wenden, sondern eigene Betriebe auswählen. Bisweilen geraten sie dann an unseriöse Unternehmen und bleiben am Ende auf den Kosten sitzen", warnt Gewobau-Geschäftsführer Harald Bergmann.

Aktueller Fall

Aktuell gab es leider wieder einen solchen Fall: Eine Mieterin beauftragte einen Handwerker wegen einer Rohrverstopfung. Nach Beseitigung des Schadens wurde die Frau aufgefordert, 1800 Euro in bar sofort zu bezahlen.

Weil die Mieterin so viel Geld nicht im Haus hatte, fuhr der Handwerker mit ihr zur Bank und stellte schließlich eine Quittung über lediglich 595 Euro aus.

Erst an Gewobau wenden

"Solche Praktiken kennen wir aus dem Fernsehen", so Bergmann. "Deshalb appellieren wir an unsere Mieter, sich immer erst an uns zu wenden und auf unsere Hilfe zu vertrauen."

Während der Geschäftszeiten sind die Gewobau-Mitarbeiter über die Telefonzentrale erreichbar: (09122) 92590.

Am Abend, am Wochenende oder an Feiertagen können im Bedarfsfall die zuständigen Fachfirmen, die mit ihren Kontaktdaten in den Schaukästen im Treppenhaus aufgeführt sind, direkt angerufen werden.

Auch im Internet finden die Mieter unter der Rubrik "Notfall" die für ihr Gebäude zuständigen Handwerksunternehmen mit wenigen Klicks. "In den meisten Fällen handelt es sich um Instandhaltungen, die über die Gewobau abgerechnet werden können", so Gewobau-Pressesprecherin Julia Peter.

Notdienst rund um die Uhr

Auch ein Gewobau-Mitarbeiter steht für Notfälle zur Verfügung. Es gibt einen Bereitschaftsdienst, der rund um die Uhr unter der Telefonnummer (09122) 925959 an allen Tagen im Jahr erreichbar ist.

Weitere Informationen zur Gewobau im Internet unter www.gewobau-schwabach.de

