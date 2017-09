Glosse: Eine Stadt liegt in den Startlöchern

SCHWABACH - Diesmal im "Goldrichtig?!?": Wer gerne Nachrichten liest, hatte zwischenzeitlich nichts zu lachen. Aber das ist vorbei, den mit dem neuen Schuljahr geht auch für uns Journalisten wieder der Stress los.

Sommerloch? Damit ist jetzt Schluss! © Fredrik von Erichsen (dpa)



Nun kann‘s wieder losgehen. Genug von der Sommerpause. Das auch von den Zeitungsmachern gefürchtete "Sommerloch", also die nachrichtenarme Zeit, hat sich vollends verflüchtigt (Beweis: Der E-Mail-Eingang unserer Redaktion), man hat den Eindruck, jeder und jede wartet bereits darauf, das, was für die nächsten Monate bereits im Kalender notiert ist, auch tatsächlich stattfinden zu lassen.

In der kommenden Woche beginnt außerdem das neue Schuljahr. Und der Schulstart ist dann erfahrungsgemäß das allerletzte Signal dafür, dass es mit dem Müßiggang nun ein Ende haben sollte.

Irgendwie erscheint es seltsam: Sobald Ferien sind, schaltet alles mindestens einen Gang zurück. Oder zwei bis drei. Das gilt übrigens nicht nur für die langen Sommer-, sondern auch für Weihnachts-, Oster- und Pfingstferien, wie unsere redaktionellen Erfahrungen im Laufe der Jahre zeigen.

Geheime Absprache

Als ob die Lehrerinnen und Lehrer in Grund-, Mittel-, Real-, Wirtschafts- und sonstigen Schulen sowie Gymnasien eine geheime Absprache getroffen hätten, so nach dem Motto: "Ohne uns geht nichts! Ihr werdet‘s schon sehen."

Egal. Die ruhigen Wochen sind vorüber. Und wir vom Schwabacher Tagblatt freuen uns schon darauf, unsere Leserinnen und Leser nach dem "Sommerloch" wieder mit reichlich bis zuweilen überreichlich Nachrichtenstoff versorgen zu dürfen.

Bereits an diesem Wochenende ist der Terminkalender wieder praller gefüllt. Egal ob "Tag der Wirtschaft" in der Goldschlägerstadt oder Tag des Denkmals in Stadt und Land. Und auch der Wahlkampf scheint in seiner Endphase Fahrt aufzunehmen. Demnächst gilt es (endlich), über (hoffentlich lebendige) Diskussionsveranstaltungen zu berichten. Wir sind auf jeden Fall für Sie dabei!

jk