Glosse: Fake-News nannten wir früher April-Scherze

Warum das Schwabacher Tagblatt dieses Jahr niemanden auf den Arm nimmt - vor 32 Minuten

SCHWABACH - Unser "Goldrichtig?!?": Diesmal geht es um Guttenberg, Trump, Jesus und Giovanni Trappatoni - die Glosse zum 1. April. Viel Spaß!

Dieses eiszeitliche Mammut-Embryo hat Rentner Winfried Frase in seinem Garten in Penzendorf gefunden. Stimmt aber gar nicht... Foto: oh



Wer weiß heute noch, dass der Gemeinde Büchenbach einmal eine brisante Hundesteuer-CD angeboten wurde, mit Hilfe derer all diejenigen ermittelt werden konnten, die keine Steuer für ihre Vierbeiner zahlen?

Wer erinnert sich noch an den berühmtesten Freiherrn Bayerns, der auf dem Jakobsweg von Schwabach nach Abenberg Buße tun wollte, weil er bei seiner Guttenberg’schen Doktorarbeit so arg geschummelt hatte?

Was war das für ein weltweiter Aufschrei in der Welt der Wissenschaft, als in den versteinerten Saurier-Eiern im Schwabacher Stadtmuseum noch Reste von Dino-DNA gefunden wurden?

Und wie haben die Kammersteiner gestaunt, als ein Investor eine Kopie der Jesus-Statue von Rio de Janeiro anstatt des Fernsehturms auf den Heidenberg pflanzen wollte! Selbst die Tagblatt-Redaktion schwankte zwischen Begeisterung und Entsetzen.

Umtriebiger Maulwurf

Noch ein paar weitere Schlagzeilen aus unserer Lokalzeitung aus den vergangenen Jahren gefällig? Bitteschön: Rednitzhembacher Bürger können das Betriebs-Hallenbad bei Omega Sorg mitnützen. Ein besonders umtriebiger Maulwurf gräbt die Tennisplätze der SG Stadtpark Schwabach so stark um, dass der Spielbetrieb nur mithilfe der Bevölkerung aufrecht erhalten werden kann. Und Star-Trainer Giovanni Trappatoni ("Strunz spielt wie eine Flasche leer") will Schwabach mit seiner Anwesenheit beehren.

Wenn Sie jetzt sagen: "Boah, ey, bei uns ist ganz schön was los", dann gestehen wir an dieser Stelle ein: Das alles waren Fake-News. Die Hundesteuer-CD war erfunden. Die Guttenberg’sche Buße wäre angebracht gewesen, fand aber nicht statt. Die Saurier-Eier sind Saurier-Eier, aber eben DNA-los versteinert. Die Jesus-Kopie für den Heidenberg hat es nie gegeben. Rednitzhembach hätte vielleicht gerne ein Hallenbad, aber bei Omega Sorg gibt es jedenfalls keines. Und bei Maulwürfen und Trappatonis, beides ja eine geschützte Spezies, muss man bekanntlich ohnehin vorsichtig sein.

Und dann kam "The Donald"

Ja, Fake-News gab es im Schwabacher Tagblatt schon, bevor "The Donald" in Washington das Regiment übernahm, nur nannten wir die falschen Nachrichten zuvor nicht Fake-News, sondern Aprilscherze und veröffentlichten sie nur an einem Tag im Jahr, dem Ersten-Vierten, in unserer Zeitung.

Seit Januar ist der karottenhaarfarbige US-Präsident der neue Meister der Aprilscherze. Blöd nur, dass er sie nicht nur am 1. April raushaut, sondern via Twitter praktisch jeden Tag: Ein paar Beispiele gefällig? Seine Inauguration (Amtseinführung mit Vereidigung vor dem Kapitol) war größer als die seines Vorgängers Obama und wahrscheinlich die größte aller Zeiten. Sein Vorgänger hat ihn während des Wahlkampfes abhören lassen. Der Klimawandel ist zum größten Teil nicht vom Menschen herbeigeführt. Das (von Gerichten inzwischen gekippte) Einreiseverbot für Menschen aus sechs überwiegend muslimischen Ländern habe nichts mit Diskriminierung zu tun, sondern ist der Sicherheit der USA geschuldet.

Was stimmt?

So geht das Tag für Tag, und als Leser und User fragt man sich immer öfter: Was stimmt jetzt und was ist schlicht und einfach erfunden? Darf man in so einem Umfeld noch Aprilscherze platzieren? Ein paar wirklich nette Vorschläge von Leserinnen und Lesern hat die Redaktion auch dieses Jahr wieder erhalten: vom Plan, die Schwabacher Schützenstände zu einem Hallenbad umzubauen zum Beispiel. Oder vom Sensationsfund des Rentners Winfried Frase, der in seinem Garten in Penzendorf ein eiszeitliches Mammut-Embryo gefunden hat (siehe Foto).

Doch mit dem Mann im Weißen Haus haben wir, ganz ehrlich, ein wenig die Lust verloren, die Menschen in den April zu schicken. Den Lokalteil des Tagblatts kann man heute also von der ersten bis zur letzten Zeile für bare Münze nehmen. Und nächstes Jahr? Vielleicht hat sich die Lage beruhigt, vielleicht spielt Trump dann lieber Golf als US-Präsident zu sein. Und wer weiß? Vielleicht tritt Karl-Theodor zu Guttenberg ja seine Bußwanderung nach Abenberg doch noch an.

ROBERT GERNER