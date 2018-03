Glosse: In die richtige Richtung ist pendeln schön

In die falsche Richtung ist es die Hölle, aber wir haben die Lösung - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Das "Goldrichtig?!?", wie immer mit konstruktiven Lösungen für die großen Probleme der Menschheit - in diesem Fall die Probleme der Pendler zwischen Schwabach und Nürnberg.

Pendeln soll schön sein? Dieser Tagblatt-Redakteur spinnt doch... © Robert Gerner



Pendeln ist schön. Ich weiß das, ich pendle jeden Tag von Nürnberg nach Schwabach. Morgens steige ich ins Auto, ohne die Scheiben freikratzen zu müssen. Schließlich fällt die Temperatur in Sankt Leonhard nie unter zwei, drei Grad. Das ist die Stadt-Wärme, man könnte auch Gift-Wärme sagen. In Schwabach ist es acht Grad kälter – aber die Luft! Sie ist frisch und angenehm, für mich ist jeder Tag wie ein achtstündiger Besuch im Sauerstoffzelt.

Pendeln ist schön. Wenn ich mal in der Kneipe versumpfe, kennt mich kein Mensch. Großstadt-Anonymität. Wunderbar. Tagsüber sitze ich dann etwa im Gemeinderat Rednitzhembach oder im Schwabacher Amtsgericht und mache einen kompetenten Eindruck – weil mich keiner kennt! Ohne jemandem zu nahe treten zu wollen, in Schwabach gibt es schon ein bisschen diese gute, alte soziale Kontrolle einer gesunden Dorfgemeinschaft. Wenn einer beim Bürgerfest über die Stränge schlägt, ist das schwer geheim zu halten.

Pendeln ist also schön. Für mich. Für die Menschen allerdings, die andersherum pendeln, von Schwabach nach Nürnberg, für die ist pendeln nicht schön. Es ist die Hölle.

Um diese Menschen zu ehren und ihr Leid den Außenstehenden begreiflich zu machen, hier eine Liste ohne Anspruch auf Vollständigkeit: Auf der A6 wird gebaut, daran wird sich erst einmal nichts ändern. Der Marthweg wird demnächst für Wochen gesperrt sein. Nächstes Jahr geht’s an die Hafenbrücken. Da werden Frankenschnellweg und Hafenstraße zeitweise zu sein. Eigentlich ist das gesamte Gebiet zwischen Nürnberg und Schwabach eine Art Dauerbaustelle.

Die einzige durchgehend offene Möglichkeit, von Schwabach nach Nürnberg und wieder zurück zu kommen, ist die Strecke durch Reichelsdorf und Eibach. Raten Sie mal, wo bereits jetzt jeden Morgen und jeden Nachmittag Stau ist. Genau, in Reichelsdorf und Eibach. Ich weiß das, ich fahre schließlich jeden Tag aus der anderen Richtung an diesen Staus vorbei und winke mitleidig. Man muss es so drastisch sagen: wir Pendler sind eine Zwei-Klassen-Gesellschaft.

Der Ausweg? Fußgängerzonen. Der gesamte Nürnberger Süden, Wolkerdorf und am besten auch noch Limbach sollte eine einzige große Fußgängerzone sein. Pendler beider Richtungen wären auf einen Schlag gleichgestellt. Die Bahn wäre so voll, dass sie keiner mehr benutzen würde. Uns allen bliebe nur noch das Fahrrad oder der Weg zu Fuß.

Stellen Sie sich die Folgen vor: Die Datev-Wandergruppe trifft am Main-Donau-Kanal die Mitarbeiter des Landgerichts und man beschließt spontan, miteinander zu gehen, weil man den gleichen Weg hat. Ein paar Banker stehen im Katzwanger Wiesengrund zusammen und machen Wortspielchen über den Cash-Flow der Rednitz und Eichhörnchen, die den ganzen Tag Peanuts sammeln. Ein Tagblatt-Redakteur aus Nürnberg trifft im Wald bei Königshof einen Nürnberger-Nachrichten-Redakteur aus Schwabach und tauscht mit ihm den neusten Redaktions-Klatsch aus.

Alle sind vier Stunden am Tag an der frischen Luft, haben viel Bewegung, sind weniger gestresst und leben länger. Eine bessere Welt. Über den ganzen Platz, den man hätte, wenn Straßen und Parkplätze überflüssig wären, habe ich noch gar nicht nachgedacht. Unendliche Möglichkeiten. Ich werde bei Gelegenheit ein entsprechendes Volksbegehren starten.

Und bis diese Utopie in Erfüllung geht, freue ich mich, dass ich in die richtige Richtung pendeln darf.

THOMAS CORRELL