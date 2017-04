Glosse: Mark Zuckerberg und der Vielleicht-Porsche

SCHWABACH - Unser "Goldrichtig?!?": Diesmal geht es nicht etwa um Fake-News, sondern um reine, pure Gerüchte, die mit Facebook-Chef Zuckerberg, einem alten Porsche und der mäßig investigativen Schwabacher-Tagblatt-Redaktion zu tun haben.

Mark Zuckerberg: War er nun da oder nicht? © Michael Reynolds (dpa)



Gerüchte besagen, dass Mark Zuckerberg (gesprochen: "Sackerbörg") jüngst gleich um die Ecke, in einer Marktgemeinde östlich von Schwabach, einen bestimmt wunderschön restaurierten alten Porsche gekauft hat. Sie, liebe Leserin, lieber Leser, haben darüber im Schwabacher Tagblatt aber noch keine Zeile lesen können. Sie konnten nichts darüber lesen, weil die Redaktion das Gerücht zumindest offiziell nicht verifizieren kann. Wir können den Deal aus verschiedenen Gründen nicht belegen.

Erstens weil wir die Telefonnummer von Mark Zuckerberg, dem Multi-Milliardär und Herrscher über das Facebook-Imperium, nicht haben.

Zweitens, weil Zuckerberg sicher nicht rangehen würde, selbst wenn wir seine Telefonnummer hätten und wir drüben anrufen würden.

Ganz unten auf der Liste

Drittens, weil wir, würden wir ihn standesgemäß via Facebook oder mittels WhatsApp (von Facebook inzwischen aufgekauft) kontaktieren, ganz weit unten auf seiner Liste landen würden. Auf der stehen nämlich Millionen von "Freunden" und anderen Namen.

Und viertens, weil der heimische Porsche-Verkäufer auf die Frage, ob Mark Zuckerberg bei ihm ein Auto erstanden hat, nur zwei Wörter sagt: "Kein Kommentar."

Natürlich könnten wir jetzt unsere investigativen Recherche-Teams auf den vermeintlich brisanten Fall ansetzten. So wie das die großen Medienhäuser mit ihrem investigativen Recherche-Team von "WDR, NDR und Süddeutscher Zeitung" machen würden. Wenn die Münchener Panama Papers auffliegen lassen können, dann könnten sie bestimmt auch den Mann ausfindig machen, der dem Zuckerberg in, sagen wir mal, Wendelstein die Porsche-Autoschlüssel in die Hand gedrückt hat.

Kein Team für solche Fälle

Wir haben uns aber dagegen entschieden, die Spürhunde von der Leine zu lassen. Das wiederum hat zwei Gründe:

Erstens haben wir in Schwabach in unserer Sechs-Mann-Redaktion gar kein investigatives Recherche-Team für solche Fälle.

Und zweitens finden wir, dass die Welt ganz gut klarkommt, auch wenn sie nicht weiß, woher der Porsche kommt, mit dem Mark Zuckerberg nächsten Dienstag wieder von seiner Villa in Palo Alto, Kalifornien, in sein Büro in Menlo Park, Kalifornien, zockelt, nachdem er sich standesgemäß von Ehefrau Priscilla und Töchterchen Maxima verabschiedet hat.

Nun ist Zuckerberg, Alter 32, geschätztes Vermögen 56,7 Milliarden Dollar, so reich, dass er sich nicht nur einen in Mittelfranken aufgemöbelten 911-er leisten könnte. Er könnte den ganzen Laden, ach was, die ganze Gemeinde drumherum gleich mitkaufen. Doch wenn dem so wäre, dann würden Sie, liebe Leserin, lieber Leser, ganz bestimmt darüber etwas im Schwabacher Tagblatt lesen. Versprochen.

ROBERT GERNER