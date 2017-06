Glosse: Spitznamen, Frisuren und Geschlechtsverkehr

SCHWABACH - Unser "Goldrichtig?!?" handelt diesmal vom ruhmreichsten aller Vereine und seinem bisher letzten großen Triumph. Außerdem dabei: Hans Meyer, Lothar Matthäus und Frau K. Viel Spaß!

Acht Nürnberger Helden in Berlin: Schäfer, Reinhardt, Wolf, Nikl, Galásek, Kristiansen, Engelhardt, Schroth. © Eduard Weigert



Es gibt eine treue Leserin des Tagblatts, von der wir rein zufällig wissen, dass sie eigentlich nur eine Sache an unserer Zeitung überhaupt nicht ausstehen kann: Wenn nämlich der Fußball Thema des "Goldrichtig?!?" ist. Hoffentlich geht es nicht vielen Lesern so, schließlich gibt es in der großen Welt des Fußballs manchmal Dinge, die wir nicht unkommentiert lassen können.

So ist es auch diesmal. Denn vor zehn Jahren und einer Woche erlebte der ruhmreiche 1. Fußball-Club Nürnberg seinen – wenn man von einigen Aufstiegen absieht – einzigen Triumph der letzten 50 (genau genommen 49) Jahre. Kommen wir also zur Sache – mit einer aufrichtigen Entschuldigung an Frau K.

Helden von damals

Vor kurzem hatte ich ein Foto vom Pokalsiegerteam 2007 in der Hand und war schockiert, dass ich nur noch die Hälfte der Spieler erkannt habe (nicht das hier gezeigte Foto, bei dem ist es einfacher). Es mag damit zusammenhängen, dass ich damals selten ein Clubspiel nüchtern gesehen habe. Trotzdem. Diese Helden dürfen nicht in Vergessenheit geraten.

Hans Meyer trägt sich im Goldenen Buch der Stadt Nürnberg ein. © Horst Linke



Leicht zu erkennen war natürlich Trainer Hans Meyer, der noch heute in Nürnberg lebt – man sieht ihn häufig in der Sebalder Altstadt. Meyer war damals der perfekte Mann für den Club. Seine Sprüche würden ein Buch füllen: "Wenn ich eine ganze Flasche Rotkäppchen getrunken habe, wurde meine Frau danach regelmäßig schwanger." "Ihr wisst ja, beim Geschlechtsverkehr dürft ihr mich immer stören, aber bei der Fresserei ist es einfach scheiße" (zu Nürnberger Fans). "Der ist ja gerade mal so groß wie ein Schwein" (über Spieler Chhunly Pagenburg). Oder philosophisch: "Ich will nicht, dass man mir ein Denkmal baut, weil die Leute dann schnell damit anfangen, an den Sockel zu pinkeln."

Der FCN von 2007 war wie ein gut motorisierter, aber äußerst zerbrechlicher und teilweise recht unansehnlicher Rennwagen, den nur eine einzige Person auf dem Planeten steuern konnte, nämlich Hans Meyer. Vielleicht trifft das Bild auch heute noch zu, nur haben wir seit Jahren keinen solchen Fahrer mehr gefunden.

Für die Unsterblichkeit

Dass damals wirklich alles passte, zeigt sich am besten am Siegtor in Berlin, dem Sonntagsschuss von Jan Kristiansen. Kristiansen war nämlich ein besserer Bankdrücker und hat für den Club in zwei Jahren genau dieses einzige Tor gemacht. Ein Tor für die Unsterblichkeit.

Stammspieler war hingegen Andreas Wolf, der in der Pokalsieger-Saison für kurze Zeit einen neuen Spitznamen bekam. Vorher (und nachher) eher bekannt als "Gelb-Rot-Andi", verdiente er sich 2007 den Ehrennamen "Diego Armando Wolf". Sein Nebenmann brauchte keinen Spitznamen, der Brasilianer Honorato Glauber hieß tatsächlich mit zweitem Namen Berti, benannt nach dem Terrier.

Vorne kurz, hinten lang

Ein anderer Fixpunkt des Teams, Jan Polák, hat bis in alle Ewigkeit einer Frisur seinen Namen gegeben, dem "Jan-Polak-Gedächtnis-Vokuhila-Schnitzel". Vorne kurz, hinten lang, Seiten ausrasiert und wasserstoffblonde Färbung. Ohne einen Pionier wie Polák wären heutige Reus- oder Neymar-Frisuren nicht vorstellbar.

Javier Pinola entwickelte damals eine ganz besondere Bindung zum Club und zu Nürnberg. Erst vor kurzem hat er sich ein bisschen selbst ins Gespräch gebracht für eine Rückkehr. Wir finden: Wenn ein argentinischer Nationalspieler freiwillig für den FCN kicken möchte, dann wird sich doch wohl ein Weg finden, Herr Bornemann!

Das Tagblatt fordert seine Rückkehr: Javier Pinola. © Horst Linke



Das Tagblatt fordert seine Rückkehr: Javier Pinola. Foto: Horst Linke



Und wo wir schon dabei sind. Wenn Lothar Matthäus nicht in Frage kommt, dann wird es vielleicht Zeit, Marek Mintal zum Trainer zu machen. Seine Bereitschaft, für und mit dem Club zu leiden, steht jedenfalls außer Frage. Das Phantom wurde im Finale 2007 früh verletzt – durch einen üblen Tritt vom Stuttgarter Fernando Meira, der sich seitdem in Nürnberg nicht mehr offen auf der Straße zeigen sollte.

Alles ist relativ

Robert Vittek, Iwan Iwanowitsch Saenko, Dominik Reinhardt, Ivica Banovic, Joe Mnari oder der unsterbliche Markus Schroth: alles große Männer. Obwohl man sich in einem kurzen, ehrlichen Moment schon fragen könnte, wie zum Teufel diese Truppe damals tatsächlich Pokalsieger werden konnte.

Aber alles ist relativ. Schaut man sich die Mannschaft von heute an, wünscht man sich Typen wie Marek Nikl oder Tomás Galásek zurück. Aber darüber wird erst im Herbst wieder gejammert. Jetzt ist nämlich erstmal Sommerpause. Frau K. wird’s freuen.

THOMAS CORRELL