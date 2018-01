Glosse: Wenn der Sofa-Kauf zum Albtraum wird

SCHWABACH - Im "Goldrichtig?!?" geht's diesmal um einen ganz harmlosen Vorgang. Den Kauf einer neuen Couch. Doch unser sonst für seine Friedlichkeit bekannte Redakteur steigert sich tatsächlich in eine kleine Wutrede hinein. Viel Spaß!

Eine neue Couch zu kaufen könnte doch so einfach sein. Isses aber nicht. © Kudrin Ruslan, colourbox.de



Der Winter ist die Zeit fürs Ausruhen und fürs Kuscheln. Die Zeit, in der man eine Couch braucht beziehungsweise ein Sofa. Draufsetzen, hinlümmeln, vielleicht noch zudecken, wegdösen, fertig.

Ich habe eine Couch, die mit rotem Leder bezogen ist. Das war früher mal der letzte Schrei, ist aber jetzt einfach nur zum Schreien. Insgesamt ist sie zwar noch gut in Schuss, aber die Farbe eben . . .

Da könnte man doch das Weihnachtsgeld in eine neue Couch investieren! Wenn man sich unnötige Wege sparen will, schaut man in die Prospekte der Möbelhäuser. Die Bilder sehen recht vielversprechend aus. Aber der Text verwirrt mich!

Nicht nur die Ecke

Das gibt es eine "Funktionsecke inklusive Bettfunktion". Nun, ich gehe schon davon aus, dass eine neue Couch funktioniert. Auf der "Funktionsecke mit Bettfunktion" funktioniert offenbar nicht nur die Ecke, da klappt es auch im Bett!

Dann gibt es da noch ein "Funktionssofa". Wieder "inklusive Bettfunktion". Sofa ist ja schön und recht, aber mit einer Bettfunktion? Früher nannte man so etwas Klappcouch. Aber die Hersteller wollen offenbar hervorheben, dass das Auf- und wieder Zuklappen auch funktioniert.

Richtig popelig klingt hingegen "Eckgarnitur". Mit dieser Bezeichnung kann das gar nichts sein! Dieser Artikel ist sicher ein Ladenhüter. Schnell weiterblättern! Deutlich höherwertiger klingt da schon die "Eckkombination". Schön, dass die Couch Ecken hat und doppelt schön, dass man die Ecken auch kombinieren kann. Nur: Womit?

Auf dem Sitz aufhalten?

Ein anderer Hersteller beziehungsweise Händler bewirbt eine "Sitzlounge". Eigentlich ist eine Lounge ja ein Aufenthaltsraum. Interessant, dass man sich auf dem Sitz auch aufhalten kann!

Steigerungen sind immer noch möglich. Da gibt es beispielsweise eine "moderne Planungsgarnitur". Nachdem ich geplant habe, mir eine neue Couch zu kaufen, wäre die vielleicht gar nicht so übel.

Ein Bild darunter ist eine ebenfalls "moderne", nein, nicht "Planungsgarnitur", sondern "Polstergarnitur", sogar mit "passendem XXL Hocker" dazu. Das verwirrt mich vollends. Ich dachte eigentlich, dass die "Funktionsecke", die "Eckgarnitur", die "Sitzlounge", das "Funktionssofa", das "Schlafsofa" und die "Planungsgarnitur" auch mit Polstern versehen wären. Zumindest sieht es auf den Bildern so aus.

(Zu) Lange Sitzfläche

Eine "romantische Big-Couch" hat ein weiterer Händler in seinem Angebot. Auf dem Bild schaut es aus, als ob man, wenn man sich anlehnt, die Füße nicht mehr auf den Boden bringt, weil sie nach vorne wegstehen. Das liegt an der (zu) langen Sitzfläche. Erkennen kann man die meist schon von weitem, wenn nämlich Kisschen vor die Lehne drapiert sind. Was daran romantisch sein soll, erschließt sich mir übrigens nicht.

Ein paar Seiten weiter hinter im Prospekt wird eine "2-Ecke-3" beworben, eine "sehr schöne klassische Couchgarnitur". Wenn ich allerdings eine "3-Ecke-2" brauche, schaue ich offenbar mit dem Ofenrohr ins Gebirge.

Die Krönung, zumindest von der Größe her, scheint die "Wohnlandschaft" zu sein. Wer möchte das nicht, in einer Landschaft wohnen? Auch hier sind etliche Kisschen vor die Lehne drapiert, was wiederum darauf hinweist, dass die Sitzfläche deutlich zu lang ist.

Außerdem sieht das Bildchen der "Wohnlandschaft" so aus, als ob da von einem normalen Wohnzimmer nicht mehr viel übrig bleibt. Ist aber vielleicht auch schön, wenn man sich im Wohnzimmer nur mehr kriechend fortbewegen kann.

Irgendwie ist mir das alles viel zu kompliziert. Die Farbe meiner Couch ist zwar nicht der letzte Schrei, aber gut draufsetzen, hinlümmeln und wegdösen kann man auf ihr auch.

GUNTHER HESS