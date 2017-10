Glosse: Wir treffen uns um Eins am "MaLu"

Warum braucht der Schwabacher Luther-Platz eigentlich einen Vornamen? - vor 41 Minuten

SCHWABACH - In unserem "Goldrichtig?!?" fragt sich diese Woche ein Redakteur, ob Schwabach nicht vielleicht noch Optimierungspotenzial hat. Zum Beispiel bei der Diskussion um den Martin-Luther-Platz. Viel Spaß!

Der Platz des Anstoßes. Foto: Andrea Ungvari



Es ist hier schon öfters thematisiert worden, dass ich der Neue beim Tagblatt bin. Also, ganz so neu mittlerweile auch nicht mehr. Aber neu genug, um in Schwabach manchmal Dinge zu bemerken, die einem Alteingesessenen wohl nicht mehr auffallen würden.

Über den Martin-Luther-Platz wird derzeit diskutiert, weil den Glaspavillon mit Café, der vor acht Jahren den Architektenwettbewerb gewann, jetzt keiner mehr haben will. Ich durfte erst kürzlich einen Artikel über das Thema schreiben und formulierte in der Überschrift ganz selbstverständlich: Eine Pyramide für den Luther-Platz.

Verwegene Idee

Über die Reaktion der Kollegen (Vorsicht Zeitungsphrase!) staunte ich nicht schlecht. Es gebe überhaupt keinen Luther-Platz in Schwabach. Niemand käme im Traum auf die verwegene Idee, ihn so zu nennen, den Martin-Luther-Platz.

Weshalb sich mir die Frage stellte: Warum nicht? Luther-Platz ist doch viel einfacher und kürzer als Martin-Luther-Platz. Gibt es noch andere Luthers? Gibt es vielleicht in Unterreichenbach oder Schaftnach einen Reinhold-Luther-Platz, von dem ich noch nichts wusste? Als Nürnberger kenne ich zum Beispiel den Rathenauplatz nur unter Rathenauplatz, ich weiß nicht einmal, wie Rathenau mit Vornamen hieß. Selbst Lorenzkirche ist uns zu lang, wir nennen sie der Einfachheit halber Loki oder Lo.

Ku-Damm, Kö und Dürer

Ich habe die Überschrift natürlich in Martin-Luther-Platz geändert, man will ja niemanden vor den Kopf stoßen. Obwohl schon die Versuchung da war, ihn MaLu-Platz oder einfach MLP zu betiteln. "Wir treffen uns um Eins am MaLu!" – Klingt gut, oder? Die Berliner treffen sich am Ku-Damm, die Düsseldorfer auf der Kö und die Nürnberger am Dürer (die naheliegende Kurzform für Tiergärtnertorplatz). Ist auch besser für Tweets und SMS, die bekanntlich eine limitierte Zeichenanzahl haben. Schwabach, komm’ endlich in der Zukunft an!

Den Martin-Luther-Platz – mir schmerzen die Hände vom Tippen der vielen Buchstaben – in MaLu umzubenennen wäre der größte Gefallen, den man diesem Platz tun könnte, besser als Glaspavillon, Pyramide oder Wasserspiele. Dort, wo einst der Friedhof war, trifft sich jetzt die Avantgarde – allein weil der Name so cool ist. Und es würde nichts kosten.

In hundert Jahren

Stattdessen wird man jetzt wohl die Architekten entschädigen müssen, die vor hundert Jahren diesen vermaledeiten Wettbewerb gewonnen haben. Dann wird man weitere hundert Jahre diskutieren, was mit dem MLP passieren soll. Dann wird klar werden, dass die Schwabacher sich an den Ist-Zustand gewöhnt haben und ihn nicht mehr ändern wollen. Und dann wird endgültig entschieden, was man mit dem MaLu macht: nämlich gar nichts.

Das klingt jetzt vorwurfsvoll, ist aber nicht so gemeint. Im Gegenteil, das ist Demokratie. Manchmal ändert sich der Wille der Bürger, acht Jahre sind eine lange Zeit. Manchmal ist es vielleicht auch besser, einfach nichts zu machen. Dachte sich bestimmt auch Christoph Daum, als er damals die Ergebnisse seines Drogentests bekam. Oder Boris Becker, als er die Besenkammer verließ. Gut, für einen gewissen Reformator war das keine Option, als er uns 1517 die ganze Angelegenheit eingebrockt hat.

THOMAS CORRELL