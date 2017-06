Glückwunsch! Krottenbach wird 750 Jahre alt

Der kleine Ort im Süden von Nürnberg feierte mit vielen Gästen - vor 52 Minuten

KROTTENBACH - Das kleine Krottenbach im Süden von Nürnberg feierte in sehr stilvoller Atmosphäre sein 750-jähriges Jubiläum. Christian Schopf hatte die große Halle im Grünen Zentrum für die 350 Gäste mit Bänken und Tischen bestückt und eine Bühne aufgebaut. Zur Eröffnung spielten die Jagdhornbläser einige Stücke und der Landfrauenchor des BBV sang.

Das 20. Jahrhundert lebte bei einer sehenswerten „Modenschau“ wieder auf, welche die Krottenbacher auf die Beine gestellt hatten. © Foto: Weidler



Kreisbäuerin Doris Greul-Leuzmann von der Ortsgruppe Krottenbach des Bauernverbands und Josef Streber von der Arbeitsgemeinschaft Reichelsdorf-Mühlhof begrüßten die Gäste. Markus Söder, Bayerischer Staatsminister der Finanzen, für Landesentwicklung und Heimat, übernahm die Schirmherrschaft. In seiner Begrüßungsrede betonte er, dass es Seelenbalsam sei für ihn, wenn er sein Wochenende in Franken verbringen könne, und auch sein Besuch in Krottenbach gehöre dazu.

Kein vermessener Minister

Er stellte fest, dass sich Krottenbachs "besonderer Charme im dörflichen erschließt". Als Geschenk hatte er eine Flurkarte von 1821 mitgebracht. Er sei nämlich auch Minister für Vermessung – "kein vermessener Minister", wie er hinzufügte.

Für die Stadt Nürnberg, zu der Krottenbach seit 1922 gehört, sprach Bürgermeister Christian Vogel und teilte mit, dass Krottenbach viele "Botschafter" in Nürnberg habe, da die meisten der städtischen Bäume aus dem Grünen Zentrum stammten. Bezirkstagspräsident Richard Bartsch und MdB Michael Frieser richteten ebenfalls Grußworte an die Krottenbacher.

Sorgfältig recherchiertes Jubiläumsbuch

Das ganze Programm drehte sich um die Geschichte des Orts und seiner jeweiligen Bewohner. Dr. Manfred Scholz, gebürtiger Krottenbacher, hat mit Konrad Arnsperger, der aus einer Krottenbacher Bauernfamilie stammt, und Dr. Hermann Vogel v. Vogelstein, Verfasser der Jubiläumsbücher für Reichelsdorf und Mühlhof, das Jubiläumsbuch "Krottenbach 750 Jahre – Dorfgeschichte und -geschichten" geschrieben. Mit den sorgfältig recherchierten Inhalten und den vielen aussagekräftigen Fotos und Abbildungen gelang es ihnen, die Entwicklung von der ersten urkundlichen Nennung im Jahr 1267 bis heute transparent zu machen. 650 Jahre lang war Krottenbach Teil des "Oberamts Schwabach". Sogar einen Blick in die Zukunft hat Manfred Scholz gewagt mit "Windenergie von Krottenbachs Höhen?".

Fünf Jahre hat er benötigt, um es in der anschaulichen Form zu erstellen. Und um auch diejenigen zu informieren, die das Buch (noch) nicht kannten, trugen Scholz und Konrad Arns-perger jeweils einen Vortrag mit Lichtbildern über ihre Schwerpunktthemen aus dem Buch vor.

Eine Fotoausstellung ermöglichte es Interessierten, sich anhand der Pläne, Zeitungsartikel und Vergrößerungen aus dem Buch einen weiteren Überblick zu verschaffen. Auch konnten Kleidungsstücke und andere Utensilien aus dem letzten Jahrhundert in einer Ausstellung bewundert werden.

Sehenswerte Modenschau

Viel Beifall bekam die "Modenschau" aus dem 20. Jahrhundert. Alteingesessene Krottenbacher hatten aus ihrem Fundus kostbare, komplette Outfits zur Verfügung gestellt. So ließ die Moderatorin der Show, Renate Bauer, ihre "Models" mit Korbkinderwagen aus dem Jahr 1950, mit dem damals obligatorischen Nerzmantel, mit dem "guten Anzug", der mitwachsen konnte, mit der Arbeitskleidung der Mägde und Knechte, mit feinen Ausgehkleidern, Fuchspelzkragen – den in den 60ern jede Frau haben musste –, kecken und edlen Hüten, eleganten Ziegenlederhandschuhen mit Lochstickerei, Minirock, kombiniert mit heißen Plateaustiefeln, und als krönenden Abschluss mit einem wunderschönen Brautkleid und dem dazu passenden Hochzeitsanzug über den Laufsteg flanieren und gab so einen sehr guten Überblick über die jeweilige Mode.

Große Anerkennung zollten die Gäste auch dem Theaterstück "Dorfgespräch". Hier wurde ausgiebig über alte Geschichte im Ort diskutiert, über den ersten Traktor, das erste Telefon oder Fahrrad und ihre Besitzer. Daraus entstand ein reger Austausch.

HORST WEIDLER