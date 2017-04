Goldrichtig: Reden wir mal über eine Entschädigung

Das neue G 9 kommt. Aber niemand spricht von den 600 000 Leuten, die ins falsche Gymnasium gezwungen wurden - vor 22 Minuten

SCHWABACH - In unserer nicht immer ganz ernst zu nehmenden Glosse "Goldrichtig" beschäftigen wir uns mit den Randaspekten gesellschaftlicher Entwicklungen. Heute: Das neue G9 und die möglichen Folgen für die G8-Schüler.

Die CSU hat die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium beschlossen. Aber wer denkt an die, die noch durchs G8 müssen? © dpa / Armin Weigel



Diese Woche haben Staatsregierung und CSU-Fraktion im Landtag die Rückkehr zum neunjährigen Gymnasium (G9) beschlossen. So weit, so gut. In der Umsetzung gilt es nun aber tausende Kleinigkeiten zu beachten. Noch nicht geklärt ist zum Beispiel die Frage, wie die 14 bayerischen G8-Jahrgänge entschädigt werden sollen, die vom Freistaat in eine – wie man jetzt weiß – falsche Schule gezwungen wurden. Meine Tochter zum Beispiel ist zwar eine sehr gute G8-Schülerin. Sie wäre aber viel lieber eine sehr gute G9-Schülerin gewesen. So wie ich einer war (also: zumindest G9-Schüler, leider nicht sehr gut).

25 Euro pro Tag

Wie dem auch sei: Der Staat gewährt Menschen, die nachweislich unschuldig im Gefängnis gesessen sind, eine großzügige Tagespauschale von 25 Euro (plus Verdienstausfall). Auf bayerische G8-Gymnasiasten übertragen, macht das pro Schüler 73 000 Euro: 25 Euro mal 365 Tage mal acht Jahre. 73 000 Euro für 2920 Tage Mühsal, Stress und ausgefallene Freizeit. Das nenne ich doch mal ein ordentliches Startkapital ins Leben. (Ob Leute, die eine Ehrenrunde gedreht haben, einen Aufschlag erhalten werden, ist nicht klar. Sie machten ja einfach weiter mit dem G9, obwohl der Stoiber etwas anderes befohlen hatte).

Wenn man jetzt davon ausgeht, dass insgesamt etwa 600 000 bayerische Abiturienten durch das G8-Abitur geschleift worden sind und noch geschleift werden, ehe der erste G9-Jahrgang oben angekommen ist, dann muss sich unser Finanzminister Markus Söder warm anziehen. Er kann schon mal anfangen, die knapp 44 Milliarden Euro (!) auszuzahlen. Ich glaube, die Geschichte mit dem ausgeglichenen Haushalt im schönsten Freistaat der Welt ist erst mal durch. Und wer jemals gedacht hat, durch das G8 könnte eine Menge Geld eingespart werden (zum Beispiel durch eingesparte Lehrerstellen), der weiß es jetzt besser.

Trickreicher Söder?

Es kann natürlich sein, dass der findige Söder zu einem Trick greift. Denn warum sollte er jetzt die Kröten der armen Steuerzahler verprassen, wo doch die Idee mit dem G 8 nur einer hatte? Und selbst wenn Edmund Stoibers Pension nicht ganz reichen sollte, um alle berechtigten Ansprüche abzugelten, muss das noch nicht das Ende aller Hoffnungen sein. Dann müssen halt die mitbluten, die damals politisch in der Verantwortung gestanden haben, getreu dem Motto: Wer anschafft, der zahlt (Fachbegriff: Konnexitätsprinzip).

Doch auch da muss man wieder unterscheiden: Sollen alle Landtagsabgeordneten zur Kasse gebeten werden oder nur die, die damals entgegen dem Rat vieler Experten mit "Ja" gestimmt haben, also die CSU-ler? Andererseits: Wer die Opposition immer gleich aus der Schusslinie nimmt, der kann sie auch gleich ganz abschaffen. Aber dann hätten wir in Bayern türkisch-ungarische Verhältnisse. Und die sind hierzulande ungefähr so beliebt wie das G8.ROBERT GERNER