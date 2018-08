Goldschlägernacht in Schwabach: Das Programm

SCHWABACH - Goldschlägernacht, die achte: Am kommenden Samstag geht zwischen 18 und 1 Uhr "die lange Nacht im Zeichen des Goldes" über die Bühne. Diese Bühne ist vor allem die Altstadt selbst. 27 Stationen warten mit einem Programm voller Abwechslung auf die Besucher. Ein zweiter Schwerpunkt wird wieder das Stadtmuseum sein.

In diesem Jahr wird es - wie schon 2010 und 2012 - das Windballett auf dem Marktplatz geben. Foto: Stadt Schwabach



"Der Grundgedanke ist das Flanieren durch die Stadt", erklärt Sandra Hoffmann-Rivero, Schwabachs Kulturamtsleiterin. Das Ziel: ein entspanntes Fest mit goldenem Glanz.

127 Punkte listet das Programmheft auf. Ein Überblick:

Die Kirchenmalermeisterin Agnes Hümmer präsentiert bei der Goldschlägernacht ihr Meisterstück im Aurex: eine Mondsichelmadonna. Foto: Foto: Wilhelm



Kunsthandwerk: Agnes Hümmer stand bei der Pressekonferenz zur Goldschlägernacht stellvertretend für alle Vertreter des Blattgoldhandwerks. Sie stellen unterschiedlichste Techniken im Aurex (ehemaliges Jugendzentrum) und im Rathaus vor.

Musik: In der Spitalkirche kann man "Träum Gold" lauschen und an vielen Ecken gibt es Open-Air-Konzerte, etwa in der Pfarrgasse, Auf der Aich, in der Friedrichstraße, im Bürgerhaus-Areal oder in der Zöllnertorstraße. Die Palette reicht von Klezmer bis zur Polka. "Diese Weltmusik symbolisiert, dass Schwabacher Blattgold in die ganze Welt geht", erklärt Sandra Hoffmann-Rivero.

Feuer und Akrobatik

Shows: Ob Jongleure, Stelzenläufer oder der Hochrat-Akrobat Schorsch Bross. Variety-Künstler setzen besondere Akzente. Und: Unter dem Motto "Goldfackel — Fackelgold" wird es am Martin-Luther-Platz und am Pinzenberg 15-minütige Feuershows geben. Beginn ist jeweils um 21.30, 22.30 und 23.30 Uhr.

Programm im Museum: Gold Brownien in der Goldbar genießen, Goldschläger live erleben, einen "Goldhut" basteln oder beim Lounge-Jazz von "Organic" auf der Terrasse entspannen: All das kann man ohne Fußmarsch erleben. Zum Museum fährt ein kostenloser Shuttle-Bus.

Einkaufen: "Fast alle Geschäfte in der Altstadt machen mit. Bis 20 Uhr kann man einkaufen, auch danach warten viele Attraktionen", sagt Petra Schwarz von der Wirtschaftsförderung.

"Kinderinsel" für die Kleinen

Kinderprogramm: Am Martin-Luther-Platz lädt zwischen 18 und 21 Uhr die "Kinderinsel" die jüngsten Gäste ein. Stargast ist "Ritter Rost". Um 18, 19, 20 und 21 Uhr liest und singt Patricia Prawit.

Kulinarisches: Die Gastronomie leistet einen entscheidenden Beitrag zum Erfolg der Goldschlägernacht. Das Angebot wird dem Anlass gerecht und reicht von Golden Cocktails bis Goldkrustenbraten.

Mitternachtsspektakel am Marktplatz: "Auf vielfachen Wunsch haben wir wieder das Windballett engagiert", erklärt Kathrin Wagner vom Kulturamt. Es ist der dritte Auftritt nach 2010 und 2012. Diesmal werden aber sogar drei der 60 Meter hohen Säulen durch die Nacht tanzen.

Parkplätze: Ab 14 Uhr ist ein Großteil der Innenstadt für den Autoverkehr gesperrt. Die Stadt empfiehlt für Gäste von außerhalb vor allem das Parkhaus am Bahnhof und die Parkplätze in der Angerstraße. Der Appell an die Schwabacher Besucher: Auto möglichst daheim lassen.

Kostenloser Shuttle-Bus

Bus-Shuttle: Als Alternative zum Auto bietet die Stadt einen kostenlosen Bus-Shuttle. Er pendelt nonstop zwischen Bahnhof, Innenstadt (Ludwigstraße) und Stadtmuseum. Der erste Shuttle startet um 17.45 Uhr am Bahnhof, der letzte um 0.15 Uhr am Stadtmuseum.

Finanzen: "Die Goldschlägernacht kostet rund 75 000 Euro, alleine 10 000 Euro davon für Sicherheitsmaßnahmen", erklärt Sandra Hoffmann-Rivero. Das Geld kommt aber nicht nur aus dem Stadtsäckel. Die wichtigsten Sponsoren sind seit Jahren die Stadtwerke und die Sparda-Bank. Über die Höhe ihrer Unterstützung aber herrscht Stillschweigen.

Herzförmiger "Blinky": Eine weitere wichtige Einnahmequelle ist ein kleines Souvenir. Zwei Euro kostet ein roter herzförmiger "Blinky" zum Anstecken. Und die Stadt hofft, dass möglichst viele Besucher ein Herz für die Goldschlägernacht haben.

Alle Details sind auf schwabach.de nachzulesen.

