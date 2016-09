Große Herausforderungen auf dem Weg zum „Handwerk 4.0“

SCHWABACH - „Handwerk hat goldenen Boden.“ Diese Volksweisheit war im Schwabacher Markgrafensaal häufiger zu vernehmen als sonst bei Veranstaltungen der Kreishandwerkerschaft Mittelfranken-Süd. Und das aus gutem Grund.

Die Besten mit Kreishandwerksmeister Hanno Dietrich und Geschäftsführer Sebastian Dörr. Foto: Robert Schmitt



Schließlich sind nicht nur 115 Junggesellen 13 verschiedener Berufe aus Schwabach und dem Landkreis Roth am Ende ihrer Ausbildung freigesprochen worden. Christian Sendelbeck, Vizepräsident der Handwerkskammer Mittelfranken, sah das Handwerk angesichts der Zahl neuer Ausbildungsverträge auch deutlich im Aufwind.

„Der Landkreis Roth kann hier für 2016 mit 25 Prozent den höchsten Zuwachs vorweisen“, sagte Sendelbeck. Für ganz Mittelfranken liege der Anstieg bei 0,15 Prozent auf 2700 neue Lehrverhältnisse.

Für Hanno Dietrich bietet eine abgeschlossene Ausbildung im Handwerk ohnehin die besten Voraussetzungen für ein erfolgreiches Berufsleben. „Ihnen stehen goldene Karrieren bevor“, rief der Chef der Kreishandwerkerschaft Mittelfranken-Süd seinen neuen Kolleginnen und Kollegen zu. „Denn das Handwerk ist vielseitig, kreativ und bietet alle Chancen“, so Dietrich, der die Vernetzung und den Zusammenhalt in seinem Zuständigkeitsbereich besonders hervorhob. „In Schulen und politischen Gremien tragen Leute Verantwortung, die uns verstehen“, sagte Dietrich.

Auch Christian Sendelbeck unterstrich den Anteil der Kommunalpolitik an den guten Bedingungen im dualen Ausbildungssystem. „Die Lokalpolitiker unterstützen uns massiv beim wahnsinnigen Wandel im Handwerk“, so der Vize, der seiner Meinung zufolge an vielen Stellen zum „Handwerk 4.0“ führt. Die Digitalisierung dürfe seiner Meinung nach aber nicht dazu führen, dass handwerkliche Produktion über das Internet aus der Region heraus verlagert werde.

Neue Wege der Kommunikation

Deshalb rief er die neuen Gesellinnen und Gesellen auf, die Geschäftsprozesse hin zum Kunden vor Ort stärker auf neuen Kommunikationswegen zu gestalten. „Ich bin zuversichtlich“, fügte er hinzu, „dass die Digitalisierung bei Ihnen in guten Händen liegt.“

Stellvertretende Landrätin Edeltraud Stadler (CSU) knüpfte an das Lob für die regionale Politik an. „Investitionen in Bildung bringen die meisten Zinsen“, begründete sie den Rückhalt der beruflichen Schulen beim Kreistag und wandte sich dann an die neuen Handwerker. „Sie sind die Macher, die alles weiter bringen, der Kitt unserer Gesellschaft, der alles zusammenhält“, so Stadler in Richtung der 115 Freigesprochenen.

Schwabachs Bürgermeister Dr. Roland Oeser (Grüne) sprach von einem wichtigen Etappenziel, das erreicht worden sei, und lobte das duale Ausbildungssystem in Deutschland. „Es ist gar nicht hoch genug einzuschätzen“, so Oeser, der sich ebenfalls unmittelbar an die Junghandwerker wandte. „Sie werden gebraucht mit ihren Fähigkeiten, ihrem Schwung und ihren Kenntnissen, auch für den Erhalt einer stabilen Demokratie, in der man Haltung zeigen muss und dem Hass keinen Raum lassen darf“, sagte er mit Blick auf jüngste rechtsradikale Tendenzen in Deutschland.

Auf der Bühne erhielten die Prüfungsbesten dann vergoldete Pflastersteine als Erinnerung an ihren großen Tag.

Maurer: Staatspreisträger Dieter Hemmeter, Thalmässing; Metallbauer: Michael Straka, Büchenbach; Elektroniker: Niklas Heimerl, Heideck; Schreiner: Staatspreisträgerin Hannah Köhler, Rednitzhembach; weitere Staatspreisträger im Schreinerhandwerk sind Konstantin Fischer, Schwanstetten, Jonas Groß, Schwabach, sowie Janina Schmitz, Büchenbach; Fleischverkäufer: Martina Brenner, Wendelstein; Fleischer: Florian Ulrich, Freystadt; Friseur: Tatjana Schaaf, Hilpoltstein; Raumausstatter: Kammersiegerin Laura Bernreuther, Georgensgmünd.

