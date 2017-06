Große Jubiläumsproduktion: 900 Jahre in 99 Minuten

SCHWABACH - Ereignisreicher Frühling für das Theatrum-Mundi-Ensemble (TME): Die Theaterspieler fiebern dem Start der Hauptproben-Phase der großen Sommer-Jubiläumsproduktion "900 Jahre Stadtgeschichte in 99 Minuten" entgegen.

„Iphöfer Goldmünzen“ für die Gäste aus der Goldschlägerstadt gab es beim historischen Rundgang der TME-Tages-Exkursion ins Mainfränkische. © Foto: oh



Aus München erreichte den TME-Vorstand in einem persönlichen Schreiben von Kultusminister Dr. Ludwig Spaenle die Förderzusage für das bevorstehende Sonderprojekt zu 900 Jahre Schwabacher Stadtgeschichte. Mit der Bewilligung von 25 000 Euro Förderung aus dem Bayerischen Kulturfonds, der Antragssumme in voller Höhe, hatte kaum jemand gerechnet.

Das außergewöhnliche Stationenspiel durch neun Jahrhunderte Stadtgeschichte kann nun in die Proben-Endphase gehen. Rundgangs-Tickets sind ab Mitte Juni erhältlich. Viele Schwabacher hatten im Vorfeld ihre Unterstützung für das Projekt angekündigt, nun kann es mit großen Schritten an die letztendliche Umsetzung gehen.

In Vergangenheit eintauchen

Bei einer TME-Tagesexkursion ins mainfränkische Iphofen konnte ein zehnköpfiges Team selbst in die Vergangenheit eintauchen. Die Gästeführerin Evelyn Hatzung entführte die Schwabacher als Gattin des Stadtschreibers Bovary mit Bollerwagen und historischen Kostüm-Accessoires durch Iphofens Geschichte und verknüpfte die Führung mit lokalen kulinarischen Schmankerln.

Im Knauf-Museum konnte anschließend in eindrucksvollen Relief-Repliken Einblick in die Evolution und Entwicklung großer Kultur-Epochen wie Ägypter, Griechen oder Atzteken gewonnen werden. Reichlich Inspiration also, um für das Schwabacher Historienspiel gerüstet zu sein.

Außerdem lockte die Wiederaufnahme des Bühnen-Remakes "Die drei von der Tankstelle" am ersten Mai-Wochenende rund 400 Besucher ins Schwabacher Luna-Theater, einem der ältesten Filmtheater Deutschlands.

2018 auf dem Nockherberg

Für 2018 stellte TME bereits jetzt die Weichen, um an einem weiteren "prominenten" Spielort aufzutreten. Auch wenn es noch fast ein Jahr hin ist, so wurde die Reservierungsbestätigung für den Schwabacher Beitrag zum Münchner Faustfestival 2018 vorbereitet.

Spielleiter Karlheinz Odörfer wird mit dem TME die Inszenierung von Sven Thanheisers "Das Jüngste Gericht" ab Oktober angehen. Eine Vorabversion wird es zu Jahresbeginn in Schwabach geben, Am 21./22. April findet im Rahmen des Faust-Festivals die Uraufführung auf der Bühne "Am Nockherberg" statt. Ein Gespräch von Odörfer mit Nockherberg-Chef Christian Schottenhamel und Stückautor Sven Thanheiser fand bereits in München statt.

Ein weiteres, besonders kreatives Planungsgespräch führte TME-Chef Odörfer mit den Vorstandsmitgliedern des Schwabacher Seniorenrates, Altbürgermeisterin Rosy Stengel, Johanna Ittner und Ulrich Ziermann. In einer Kooperation von Theatrum Mundi und dem Seniorenrat wird es am 27. September 2017 ein spannungsgeladenes Theaterprojekt in Schwabachs Altstadt im Rahmen der ersten Senioren-Kulturtage geben.

Heiße Phase

Doch nun geht es in die "heiße Endphase" des großen Jubiläums-Projektes, ein Mix aus verschiedenen Theatergenres, in prachtvollen Kostümen und mit musikalischen Akzenten. Alle, die Interesse haben, noch in der Endphase des derzeit laufenden Sonderprojektes "900 Jahre Schwabach in 99 Minuten" in eine historische Rolle zu schlüpfen oder die Produktion organisatorisch zu unterstützen, können sich bis Ende Juni noch gerne einbringen und sind herzlich willkommen: Kontaktaufnahme jederzeit per E-Mail: theater@tme-sc.de oder noch besser persönlich am Sonntag, 18. Juni, 16 Uhr, in der Aula der "Schule am Museum" (ehemaliges Sonderpädagogisches Förderzentrum" – Eingang über den Erlebnis-Pausenhof (Rückseite Stadtmuseum, Ansbacher Straße)). Wichtig: Bei E-Mail-Kontakt Namen und Telefonnummer angeben.