Großes Osterprogramm im Schwabacher Stadtmuseum

Eier, Küken und ein Nest voller bunter Überraschungen - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Die Osterfeiertage sind in der Regel die besucherstärksten des ganzen Jahres im Schwabacher Stadtmuseum. Auch in diesem Jahr bietet das Museum ein ganzes Nest voller bunter Osterüberraschungen.

Kinder dürfen die frisch geschlüpften Küken ganz vorsichtig in die Hand nehmen. © Fotos: Manuel Mauer



Kinder dürfen die frisch geschlüpften Küken ganz vorsichtig in die Hand nehmen. Foto: Fotos: Manuel Mauer



Täglich von 14 bis 17 Uhr gibt es in der Osterschau abwechslungsreiche Aktionen für Kinder. Dabei können goldene Eier, Küken-Postkarten oder Deko-Bänder mit Frühlingsmotiven aus Moosgummi gebastelt und selbstverständlich auch mit nach Hause genommen werden.

Wer noch ein passendes Geschenk oder eine hübsche Dekoration für den Osterstrauß sucht, wird auf dem Kunsthandwerkermarkt sicher fündig.

Und natürlich werden auch heuer gemeinsam mit dem Verein der Vogelliebhaber in Schwabach wieder Eier ausgebrütet, so dass pünktlich zu den Ostertagen dann die Küken aus ihren Eiern schlüpfen – von den Kindern ganz genau beobachtet. Der flauschige Nachwuchs darf von den kleinen Besuchern unter Aufsicht auch einmal vorsichtig in die Hand genommen und gestreichelt werden.

Sonderschauen geöffnet

Außerhalb der österlichen Sonderaktionen sind natürlich auch alle anderen Sonderschauen des Stadtmuseums geöffnet wie die "Zeitreise mit Fleischmann", die volks- und naturkundlichen Eiersammlungen (mit versteinerten Dino-Eiern), die Ausstellung zur Stadtgeschichte des 20. Jahrhunderts oder zur Geschichte der Seifenfabrik Ribot.

Öffnungszeiten während der Osterfeiertage: Karfreitag bis Ostermontag, 10 bis 18 Uhr. Zu finden ist das Stadtmuseum in der Museumsstraße 1, Eintritt 5 Euro, ermäßigt 2,50 Euro.

rog