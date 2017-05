Großes Vereinsturnfest beim TV 48 Schwabach

Ein bisschen Wettkampf und viel Spaß an der Bewegung - vor 1 Stunde

SCHWABACH - Beim großen Vereinsturnfest des TV 48 Schwabach waren viele Kinder der einzelnen Turngruppen mit großer Begeisterung dabei.

So klein und schon so akrobatisch: Mit ein bisschen Hilfe klappt auch der eingesprungene Purzelbaum durch den Reifen. © Foto: Robert Schmitt



So klein und schon so akrobatisch: Mit ein bisschen Hilfe klappt auch der eingesprungene Purzelbaum durch den Reifen. Foto: Foto: Robert Schmitt



Mit einer flotten Gymnastik der Turnfestkinder mit den Turnerinnen der Wettkampfgruppe begann das Fest. Am unbekümmertsten waren die Allerkleinsten der Eltern- und Kindturnstunde, denn für sie war alles ein Spiel und man hatte ja zur Verstärkung die Mama, Papa oder die Oma dabei.

Bilderstrecke zum Thema So süß, die Kleinen: Kinderturnen beim TV 48 Schwabach Beimm Kinderturnfest des TV 48 zeigten die großen und die kleinen Turnerinnen und Turner ihr Können. Am Ende gab's für jeden eine Urkunde, schließlich galt das olympische Motto: Dabei sein ist alles!



Angela Bergmann die Trainerin der Eltern- und Kindturnstunde am Montagvormittag hatte mit viel Fantasie einen Parcours aufgebaut, der alles bot, was zum Turnen der Kleinsten gehört – Klettern, Springen, Rollen, Balancieren, Rutschen.

Junge Talente

Die Wettkämpfe waren Alter und Können der Kinder angepasst. Die Trainerinnen der Aufbaugruppe, Christine Rößner, Lena Distler und Celina Schreiber, hatten mit ihren Turnerinnen und Turnern gut geübt und so konnte man schon einige junge Talente entdecken, die später die Wettkampfgruppe verstärken werden.

Bei den Zehnjährigen war die Aufregung schon ein wenig größer, aber die Turnerinnen und Turner hatten mit ihren Trainerinnen Elena Astafjev und Xenia Astafjev gut geübt. Es galt, die erlernten Übungen vor den Kampfrichtern und den zuschauenden Eltern möglichst gut zu machen, um einen Platz auf dem Treppchen zu ergattern.

Die Turnerinnen der Wettkampfgruppe zeigten in der Pause, in der die Urkunden geschrieben wurden, eine Turnvorführung am Boden und Trampolin. Viele der Mädchen kommen vom Eltern- und Kindturnen und Aufbautraining des TV 48 und sind bei Wettkämpfen im Turngau auf vorderen Plätzen zu finden.

"Schön war’s!"

Dass bei diesem Vereinswettkampf der Spaß an der Bewegung und am Turnen im Vordergrund stand, zeigte sich darin, dass alle Kinder – ganz egal, ob groß oder klein – eine Urkunde, ein kleines Geschenk zur Erinnerung an ihren Wettkampf, mit nach Hause nehmen durften. Viele Kinder und Eltern sagten zum Abschied: "Schön war’s!"

Die TV48 Kinderturnabteilung lädt nach den Pfingstferien zu einem Probetraining ein. Infos unter: TV 48 09122/2583, Martha Hartl 09122 84600.

stt