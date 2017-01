Hallensportfest des TSV Wendelstein war voller Erfolg

194 Schülerinnen und Schüler und eine tolle Zuschauerkulisse - vor 1 Stunde

WENDELSTEIN - Eine grandiose Stimmung unter den rund 200 Zuschauern, tolle Leistungen und begeisternde Athleten: Das 14. Hallensportfest des TSV Wendelstein hat mal wieder bewiesen, dass Wendelstein ein Zentrum der Leichtathletik in Franken und ein Garant für Topleistungen ist. 194 Schülerinnen und Schüler hatten zu dieser Leistungsschau gemeldet.

Nils Kremling überzeugte auch beim Kugelstoßen. © Salamon



Vor allem der Hochsprung begeisterte: Hier nämlich haben Nils Kremling (LG Landkreis Roth/TSV Wendelstein) und Hannah Wörlein (TSV Ochenbruck) ihr Talent erneut bestätigt. Beide hatten sich im November beim Wendelsteiner Hochsprung-Meeting in die deutsche Spitze gesprungen. Nils verpasste seine Bestmarke von 1,54 Metern am Samstag zwar um vier Zentimeter, er gehört aber weiterhin zu den Top Ten seiner Altersklasse (M13) in Deutschland. Ebenso wie Hannah Wörlein (W13), die mit übersprungenen 1,53 Metern nur einen Zentimeter unter ihrer bisherigen Bestleistung geblieben war.

Und los geht's: Die Mädchen der Altersklasse W10 starten zum Lauf über vier Runden durch die Gymnasium-Halle. Siegerin des Laufes wurde Liah-Soline Gerich mit der Startnummer 21. © Nicole Salamon



In der Halle des Gymnasiums in Wendelstein gingen Athletinnen und Athleten im Alter von vier bis 13 Jahren aus 16 Vereinen je nach Altersklasse in sechs Disziplinen an den Start: zwei Mal 30 Meter, 4-Runden-Lauf (etwa. 400 Meter), Standdreisprung, Hochsprung, Kugelstoßen sowie in der Staffel. Erfolgreichste Teilnehmer waren Kaya Rußler (LAC Quelle Fürth, W12) mit vier Siegen, Ole Salamon (LG Landkreis Roth/ TSV Wendelstein, M7), Paul Weyh (TV Dietenhofen, M9) und Nils Kremling LG Landkreis Roth/TSV Wendelstein, M13) mit jeweils drei Siegen. Nils Kremling war zudem der einzige Athlet des Tages, der über die 30-Meter-Sprintstrecke die magischen 5,0 Sekunden unterbot. Und das gleich zweimal sehr deutlich mit 4,82 und 4,85.

Highlights des Tages waren die Vier-Runden-Läufe, bei denen die Fans ihre Läufer nicht nur lautstark anfeuerten. Jedes Mal, wenn die Schülerinnen und Schüler an der Tribüne vorbei rannten, wurden sie von der „La-Ola-Welle“ der Zuschauer über die Bahn getragen. Gekonnt führte Jürgen Bodach als Hallensprecher durch den langen Wettkampftag und schaffte es immer wieder, den Fokus der Zuschauer auf den einen oder anderen Höhepunkt zu richten. Mit 30 Helferinnen und Helfern sorgte die rührige Leichtathletikabteilung des TSV Wendelstein für einen geordneten Ablauf der Veranstaltung.

Ergebnisse:

2x30 m

M6: 1. Julian Rost (TSV Ochenbruck) 13,87 sek., 2. Felix Hauser (LG Hersbrucker Alb) 14,25, 3. Colin Segmüller (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 16,29. M7: 1. Ole Salamon (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 12,10, 2. Moritz Groß (TSV Ochenbruck) 12,85, 3. Leonardo Ruska (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 13,05. M8: 1. Constantin Pfoser (ESV Treuchtlingen) 12,13, 2. Dominik Münch (TS Lichtenfels) 12,54, 3. Ianis Orendi (TV 21 Büchenbach) 12,89. M9: 1. Paul Weyh (TV Dietenhofen) 11,54, 2. Denny-J. Hawbaker (TSV Ochenbruck) 11,60, 3. Massimo Braun (TSV Ochenbruck) 11,90. M10: 1. Linus Kremling (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 10,33, 2. Jakob Kemminer (LAC Quelle Fürth) 10,41, 3. Mika Gutsche (LAC Quelle Fürth) 11,06. M11: 1. Jan-Luis Knisch (LG Hersbrucker Alb) 10,54, 2. Maximilian Gräfensteiner (TV 21 Büchenbach) 10,60, 3. Tobias Wörlein (TSV Ochenbruck) 10,85. M12: 1. Nils Leifert (LAC Quelle Fürth) 10,30, 2. Oliver Schmidinger (TV 48 Schwabach) 10,32, 3. Tim Trapp (TSV Ochenbruck) 10,37. M13: 1. Nils Kremling (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 9,67, 2. Martin Divis (LAC Quelle Fürth) 10,37, 3. Lukas Knäblein (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 10,52.

W6: 1. Antonia Weidig (LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 15,07, 2. Lena Stumpf (LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 15,19. W7: 1. Sarah Zakel (TV 48 Schwabach) 12,99, 2. Theresa Wilimsky (TSV Ochenbruck) 13,02, 3. Marie Motschmann (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 13,16. W8: 1. Lena Vogelmann (TV 21 Büchenbach) 12,56, 2. Lucie Lohe (TV 48 Schwabach) 12,66, 3. Lena Haas (LG Hersbrucker Alb) 12,90. W9: 1. Emma Hofmair (LG Lkr Roth/TV Eckersmühlen) 11,40, 2. Emilia Rost (TSV Ochenbruck) 11,43, 3. Lilly Rößler (TSV Nürnberg-Fischbach) 11,50. W10: 1. Lena Schroll (LG Lkr Roth/TV Eckersmühlen) 10,80, 2. Jana Kernstock (TV Dietenhofen) 10,88, 3. Liah-Soline Gerich (TSV Neuburg) 11,16. W11: 1. Lena Hofmann (TV Lichtenfels) 10,95, 2. Antonia Aust (LAC Quelle Fürth) 11,05, 3. Johanna Kraus (TS Lichtenfels) 11,06. W12: 1. Kaya Rußler (LAC Quelle Fürth) 10,21, 2. Emy Kraus (LG Lkr Roth/TV Eckersmühlen) 10,43, 3. Lea Schmid (TSV Ochenbruck) 10,51. W13: 1. Johanna Aust (LAC Quelle Fürth) 10,25, 2. Hannah Wörlein (TSV Ochenbruck) 10,39, 3. Emily Wolf (LAC Quelle Fürth) 10,43.

4-Runden-Lauf

M6: 1. Julias Rost (TSV Ochenbruck) 1:37,0 Min., 2. Colin Segmüller (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:50,7. M7: 1. Ole Salamon (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:13,5, 2. Liam Aydin (LAC Quelle Fürth) 1:26,8, 3. Leonardo Ruska (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:28,0. M8: 1. Constantin Pfoser (ESV Treuchtlingen) 1:24,0, 2. Ianis Orendi (TV 21 Büchenbach) 1:27,0, 3. Dominik Münch (TS Lichtenfels) 1:30,0. M9: 1. Paul Weyh (TV Dietenhofen) 1:14,6, 2. Timo Wittmann (LG Lkr Roth/SV Rednitzhembach) 1:15,8, 3. Nils Maier (LAC Quelle Fürth) 1:17,0. M10: 1. Jakob Kemminger (LAC Quelle Fürth) 1:05,5, 2. Linus Kremling (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:06,4, 3. Vinzenz Kuntke (LAC Quelle Fürth) 1:07,1. M11: 1. Marc Sulzberger (TSV Ochenbruck) 1:06,6, 2. Tobias Wörlein (TSV Ochenbruck) 1:09,5, 3. Paul Schwark (LAC Quelle Fürth) 1:10,8. M12: 1. Nils Rauch (TS Lichtenfels) 1:07,7, 2. Bela Berninger (LG Lkr Roth/SV Rednitzhembach) 1:07,8, 3. Daniel Maurer (TV 48 Schwabach) 1:09,0. M13: 1. Nils Kremling 1:01,1, 2. Lukas Knäblein (beide LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:11,4.

W6: 1. Antonia Weidig (LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 1:48,7, 2. Lena Stumpf (LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 1:49,7. W7: 1. Marie Motschmann (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:29,4, 2. Sarah Zakel (TV 48 Schwabach) 1:41,2, 3. Alexandra Gass (TSV Windsbach) 1:41,6. W8: 1. Lucie Lohe (TV 48 Schwabach) 1:22,9, 2. Lenja Vogelmann (TV 21 Büchenbach) 1:23,7, 3. Finja Hempel (LAC Quelle Fürth) 1:23,8. W9: 1. Sarah Sulzberger (TSV Ochenbruck) 1:14,8, 2. Emilia Rost (TSV Ochenbruck) 1:15,1, 3. Emma Hofmair (LG Lkr Roth/TV Eckersmühlen) 1:16,2. W10: 1. Liah-Soline Gerich (TSV Neuburg) 1:08,5, 2. Lena Schroll (LG Lkr Roth/TV Eckersmühlen) 1:11,7, 3. Amelie Hümmer (TSV Ochenbruck) 1:14,4. W11: 1. Johanna Kraus (TS Lichtenfels) 1:14,8, 2. Lena Hofmann (TS Lichtenfels) 1:16,9, 3. Aleyna Skowronek (TSV Katzwang) 1:17,3. W12: 1. Lilly Bess (TSV Katzwang) 1:11,4, 2. Theodora Nedelcu (LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 1:13,1, 3. Sarah Ruth (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1:14,3. W13: 1. Jule Graß (TS Lichtenfels) 1:08,5, 2. Amelie Horn (TSV Katzwang) 1:09,1, 3. Katharina Hofmann (LS Lichtenfels) 1:11,6.

Standdreisprung

M6: 1. Felix Hauser (LG Hersbrucker Alb) 4,05 m, 2. Julian Rost (TSV Ochenbruck) 3,80, 3. Colin Segmüller (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 3,42. M7: 1. Ole Salamon (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 5,02, 2. Liam Aydin (LAC Quelle Fürth) 4,82, 3. Moritz Groß (TSV Ochenbruck) 4,58. M8: 1. Dominik Münch (TS Lichtenfels) 5,48, 2. Bennet Bücherl (TSV Ochenbruck) 5,33, 2. Constantin Pfoser (ESV Treuchtlingen) 5,33. M9: 1. Paul Weyh (TV Dietenhofen) 5,48, 2. Massimo Braun (TSV Ochenbruck) 5,33, 3. Jonas Besser (TV 21 Büchenbach) 5,13.

W6: 1. Antonia Weidig 4,22, 2. Lena Stumpf (beide LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 3,79. W7: 1. Theresa Wilimsky (TSV Ochenbruck) 4,58, 2. Alexandra Gass (Windsbach) 4,57, 3. Marie Motschmann (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 4,22. W8: 1. Lucie Lohe (TV 48 Schwabach) 4,82, 2. Marina Zimmermann (TV Büchenbach) 4,70, 3. Lina Cosyns (Ochenbruck) 4,58. W9: 1. Nina Göring (LG Lkr Roth/TV Eckersmühlen) 5,74, 2. Mona Müller (LG Hersbrucker Alb) 5,63, 3. Lilly Rößler (TSV Fischbach) 5,62.

Kugelstoßen

M10: 1. Jakob Kemminer (LAC Quelle Fürth) 5,35 m, 2. Niklas Horn (TSV Ochenbruck) 5,06, 3. Vinzenz Kuntke (LAC Quelle Fürth) 4,69. M11: 1. Jan-Luis Knisch (LG Hersbrucker Alb) 6,45, 2. Maximilian Gräfensteiner (TV 21 Büchenbach) 5,98, 3. Jonas Schmidt (LG Hersbrucker Alb) 5,47. M12. 1. Titus Knoche (LG Hersbrucker Alb) 7,00, 2. Fivos Mitselos (ESV Treuchtlingen) 6,96, 3. Erik Lang (LG Röthenbach a.d. Pegnitz) 6,75. M13: 1. Martin Divis (LAC Quelle Fürth) 7,67, 2. Nils Kremling (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 7,38, 3. Jannes Talarek (LAC Quelle Fürth) 7,19.

W12: 1. Kaya Rußler (LAC Quelle Fürth) 5,91, 2. Bernadett Turzo (ESV Treuchtlingen) 4,99, 3. Sarah Ruth (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 4,65. W13: 1. Winora Hünnemeyer (LAC Quelle Fürth) 6,72, 2. Hannah Wörlein (TSV Ochenbruck) 6,54, 3. Laney Schmid (TS Lichtenfels) 6,43.

Hochsprung

M10: 1. Linus Kremling (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1,23 m, 2. Jakob Kemminer (LAC Quelle Fürth) 1,11, 3. Dariyan Aydin (LAC Quelle Fürth) 1,06. M11: 1. Maximilian Gräfensteiner (TV 21 Büchenbach) 1,35, 2. Tobias Wörlein (TSV Ochenbruck) 1,32, 3. Marc Sulzberger (TSV Ochenbruck) 1,29. M12: 1. Titus Knoche (LG Hersbrucker Alb) 1,35, 2. Pascal Renner (TS Lichtenfels) 1,32, 3. Nils Leifert (LAC Quelle Fürth) 1,29. M13: 1. Nils Kremling (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1,50, 2. Jannes Talarek (LAC Quelle Fürth) 1,38, 3. Lukas Knäblein (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1,26.

W10: 1. Lia-Soline Gerich (TSV Neuburg) 1,20, 2. Sarah Hofmann (TV 48 Schwabach) 1,08, 3. Lea Hiltl (LG Lkr Roth/TSV Röttenbach) 1,03. W11: 1. Lena Hofmann (TS Lichtenfels) 1,20, 2. Antonia Aust (LAC Quelle Fürth) 1,08, 3. Anne Weller (LG Lkr Roth/TSV Wendelstein) 1,03. W12: 1. Kaya Rußler (LAC Quelle Fürth) 1,23, 2. Emma Götz (TSV Ochenbruck) 1,23, 3. Bernadett Turzo (ESV Treuchtlingen) 1,23. W13: 1. Hannah Wörlein (TSV Ochenbruck) 1,53, 2. Johanna Aust (LAC Quelle Fürth) 1,44, 3. Winora Hünnemeyer (LAC Quelle Fürth) 1,44.

Staffel 4 x 1 Runde

MU10: 1. LG Lkr Roth 1 (Dittl, Wittmann, Ruska, Werzinger) 1:11,0 Min., 2. LAC Quelle Fürth 1:11,2, 3. TSV Ochenbruck 1:12,3. MU12: 1. TSV Ochenbruck 1 0:58,1, 2. LAC Quelle Fürth 1 0:58,4, 3. LAC Quelle Fürth 2 1:02,3. MU14: 1. LAC Quelle Fürth 0:54,9, 2. LG Lkr Roth (Linus Kremling, Berninger, Knäblein, Nils Kremling) 0:57,9.

WU10: 1. TSV Nürnberg-Fischbach 1:09,4, 2. LG Lkr Roth 2 (Hofmaier, Göring, Döhler, Motschmann) 1:13,4, 3. Mix Büchenbach-Fischbach (Kolb, Schätz, Gräfensteiner, Vogelmann) 1:13,8. WU12: 1. TS Lichtenfels 0:58,5, 2. LG Lkr Roth (Hiltl, Berninger, Weller, Seitz) 1:02,9, 3. TSV Katzwang (Gaksch, Skowronek, Tanadi, Schmitt) 1:04,6. WU14: 1. LAC Quelle Fürth 1 0:55,9, 2. TSV Ochenbruck 0:57,7, 3. LG Lkr Roth (Wittmann, Nedelcu, Ruth, Kraus) 0:59,0.

NICOLE SALAMON UND CHRISTIAN GUSSNER