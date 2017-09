Handball: Start frei für das Abenteuer Bayernliga

Die Teams der SG Schwabach/Roth beenden ihre Sommerpause, Aushängeschild sind weiter die Damen

SCHWABACH/ROTH - Keine Spielerpräsentation am Schönen Brunnen in Schwabach, keine Transfergerüchte und auch kein Investor, der die Handballabteilung mit Geld zuschütten will. Man könnte fast annehmen, es war für die Handballabteilung ein langweiliger Sommer. Doch weit gefehlt, die Vorbereitung haben die Schwabacher Handballer gut genutzt, um sich für die am Wochenende startende Saison 2017/18 vorzubereiten.

Über die Relegation gegen die TG Landshut (unser Bild) schaffte die SG Schwabach/Roth erstmals den Sprung in die Bayernliga. Das Abenteuer beginnt am morgigen Samstag mit einem Auswärtsspiel in Ottobeuren. © Archiv-Foto: Götz



Besonders der Aufstieg der 1. Damenmannschaft in die Bayernliga hat für viel Aufmerksamkeit gesorgt in Schwabach und Umgebung. Nach dem Aufstieg vor zwei Jahren in die Landesliga war man mit gemischten Gefühlen gestartet, der Erfolg kam doch etwas überraschend.

Ähnlich sind die Vorzeichen für die kommende Saison. Mannschaft und Trainer können das "Abenteuer Bayernliga" angehen und vielleicht wieder für Furore sorgen.

Durchaus Lokalkolorit

Im Saisonverlauf warten auch einige Derbys auf die SGlerinnen. Mit der HG Zirndorf, dem 1. FCN und der HC Erlangen befinden sich drei Mannschaften aus der näheren Umgebung in der Bayernliga.

Im Kader der SG gab es kleine Veränderungen (wir berichteten). Zu Beginn müssen die Damen und ihr Trainer Fips Scharnowell weit reisen und treffen am Samstag um 17.45 Uhr in Ottobeuren auf den TSV Ottobeuren. Um die Mannschaft unterstützen zu können, gibt es für die meisten Auswärtsspiele die Möglichkeit, die Mannschaft mit dem Bus zu begleiten. Anmelden kann man sich bei den Heimspielen oder über die Homepage der SG.

Zintl bleibt Trainer

Vor einer ebenso spannenden Saison steht die erste Männermannschaft der SG. Die Trainersuche nach der letzten Saison gestaltete sich sehr kurz, waren doch die Verantwortlichen der SG von der bisherigen Tätigkeit von Christopher Zintl sehr angetan. Nachdem dann auch das Signal kam, das Spielertrikot mit der Taktiktafel zu tauschen, konnte die Vorbereitung auch für die Männermannschaften starten.

Die Bezirksoberliga ist so stark besetzt wie lange nicht mehr. Mit dem TV Roßtal und der HG Ansbach sind zwei Mannschaften aus der Landesliga abgestiegen. Andere Teams haben sich gut verstärkt. Die SG Schwabach/Roth hat sich Andreas Schneider vom TV Bad Windsheim geangelt und möchte im Kampf um den Aufstieg mitmischen. Der erste Härtetest wartet gleich am Sonntag auf die Zintl-Truppe. Um 18 Uhr trifft sie in der Halle Am Haberloh in Lauf auf die zweite Garnitur der HSG Lauf/Heroldsberg.

Ambitionierte Reserven

Auch die zweiten Mannschaften der SG starten am Wochenende in die Saison. Die Damen werden weiterhin von Mathias Geck trainiert. Die gute Arbeit zeigt sich einerseits in der ständigen Weiterentwicklung der Mannschaft und andererseits in der Tatsache, dass immer wieder Spielerinnen den Weg nach Schwabach suchen. Los geht es am Sonntag mit einem Derby. Um 16 Uhr treten die Schwabacherinnen beim SV Rednitzhembach am.

Das Traineramt der zweiten Männer-Mannschaft hat ebenfalls Christopher Zintl übernommen. Dadurch hat sich in der Vorbereitung eine große Trainingsgruppe gebildet, von der beide Teams profitieren können. Am Sonntag um 17 Uhr trifft die Reserve in der Herriedenerhalle in Nürnberg auf die zweite Mannschaft des Post-SV Nürnberg.

Den Abschluss bei den Männern macht die neu gegründete dritte Mannschaft, in der einige Jugendspieler erste Erfahrungen im Erwachsenenspielbetrieb sammeln sollen. Das erste Saisonspiel findet am Sonntag um 18 Uhr im Anschluss an das Spiel der zweiten Damenmannschaft in Rednitzhembach statt.

Vier Jugendteams

In der Jugend sind vier Mannschaften für den Spielbetrieb gemeldet. Das heißt, dass es nicht gelungen ist, alle Jugendmannschaften durchgängig zu besetzen. Die weibliche B-Jugend spielt am Samstag um 14 Uhr in der BOL gegen die HC Erlangen II in der Hiersemannhalle. Die weibliche D-Jugend läuft am Sonntag um 10.30 Uhr beim TSV Neustadt auf, die männliche um 11.30 Uhr in Oberasbach gegen die JSG Fürther Land II.

Größeres Team

Bei der Abteilungssitzung in der Spielpause wurden die Zuständigkeiten geregelt. Die Sparte wird auch in Zukunft von Andreas Mari geleitet, die stellvertretenden Abteilungsleiter sind Rudi Goller und Wolfgang Schmiedkunz. Die Handballabteilung möchte den positiven Trend der letzten Jahre fortsetzen und die zukünftigen Aufgaben durch ein größeres Team meistern.