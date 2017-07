"Heimatgold": Vier Stars beim Open Air in Schwabach

Zum Stadtjubiläum spielen prominente Gäste auf dem Marktplatz - vor 35 Minuten

SCHWABACH - Zum 900. Jubiläum hat die Stadt Schwabach prominente Gäste eingeladen: Mit Christina Stürmer, Michael Patrick Kelly, Andreas Kümmert und Wincent Weiss treten namhafte Rock- und Popstars beim Festival "Heimatgold" am Martin-Luther-Platz am 15. und 16. Juli auf. Am Samstag, 15. Juli, treten Christina Stürmer und Wincent Weiss auf. Am Sonntag, 16. Juli, folgen Michael Patrick Kelly und Andreas Kümmert. Beginn ist jeweils um 18.30 Uhr, Einlass ab 17.30 Uhr. Es gibt nur Stehplätze.

„Die Königin des Austro-Pop“: Christina Stürmer. © Marc Müller (dpa)



"Wir wollten bei den Jubiläumsfeiern auch für junge Leute etwas Besonderes bieten. Deshalb freue ich mich sehr darauf, diese international bekannten Stars auf der Bühne auf dem Martin-Luther-Platz zu sehen. Das wird eines der Highlights im Jubiläumskalender", sagt Oberbürgermeister Matthias Thürauf.

Veranstalter ist die Stadt Schwabach in Kooperation mit dem Concertbüro Franken. "Diese prominenten Künstler auf einer Bühne in der Altstadt zu erleben, ist für die Gäste ganz besonders attraktiv", erklärte Guido Glöckler, Geschäftsführer des Concertbüro Franken. Sein Kollege Axel Ballreich pflichtet bei: "Das ist ein sehr schöner Platz im Herzen der Stadt. Ein wunderbarer Rahmen."

Viele Preise

Christina Stürmer: "Sie ist die Königin des Austro-Pop", sagt Ballreich. Inzwischen hat sie auch viele Preise abgeräumt. Zwei Echo Awards, zehn Amadeus Awards, von der Goldenen Stimmgabel, über den Bambi bis zum Leading Ladies Award. Ob Gold oder Platin. Zahlreiche Auszeichnungen schmücken die pastellfarbenen Wände des kleinen Arbeitszimmers im beschaulichen Haus vor den Toren Wiens, wo Österreichs erfolgreichste Musikerin zu Hause ist. Seit fast 13 Jahren ist sie das Aushängeschild der österreichischen Musikszene und steht wie keine andere für den Erfolg über die Grenzen ihres Heimatlandes hinaus.

Auf YouTube bereits ein Star: Wincent Weiss. © Foto: Concertbüro Franken



Mit "Seite an Seite" bringt Christina Stürmer nun ihr mittlerweile neuntes Studioalbum heraus. Persönlicher, biografischer ist es geworden. Nicht zuletzt, weil Stürmer an einem Großteil der Songs selbst mitgeschrieben hat.

Warme Stimme

Wincent Weiss: Seine warme Stimme dürfte vielen schon im letzten Jahr nicht aus dem Kopf gegangen sein. Als Stimme des Elif-Songs "Unter meiner Haut" in der Version des DJ-/Produzentenduos "Gestört aber Geil" macht der in Norddeutschland geborene und in München lebende Wincent Weiss erstmals auf sich aufmerksam. Der Song erreichte über zehn Millionen Klicks auf YouTube und war mehrere Wochen in den Top Ten der deutschen Single-Charts notiert. Als ersten Vorboten auf sein diesen Sommer erscheinendes Debütalbum veröffentlichte er den ersten eigenen Song "Regenbogen".

Berühmt durch die Kelly-Familie: Michael Patrick Kelly. © Foto: Ossinger/dpa



Michael Patrick Kelly war bereits ein Kinderstar. In den 1990er Jahren steigerte sich "Paddys" Popularität immens: Mit der "Kelly Family" wurde er vom Straßenmusiker zum Stadion-Act. Als Produzent der Band schrieb Michael Patrick Kelly einen Großteil der Songs wie den Welthit "An Angel". Der überwältigende Erfolg zahlte sich in mehr als 20 Millionen verkauften Tonträgern aus.

In 2004 kehrte der charismatische Singer-Songwriter dem Showgeschäft den Rücken und begab sich als Mönch auf eine sechsjährige Sinnsuche in ein Kloster. Seine behutsame Rückkehr zur Musik dokumentiert er auf seinem Solo-Album "Ruah", das Songs enthält, die er im Kloster geschrieben hat. 2015 stieg sein Album "Human" auf Platz drei in die deutschen Albumcharts ein. 2017 ist Michael Patrick Kelly so präsent wie schon lange nicht mehr: Er veröffentlicht bei Sony Music ein neues Album, wirkt bei der vierten Staffel von "Sing meinen Song" auf VOX mit und ist im Sommer und Herbst international auf Tournee.

Sich treu geblieben

Stellt sein neues Album vor: Andreas Kümmert. © Foto: Fengler



Andreas Kümmert zerschmettert die herrschende Vorstellung dessen, was ein Popstar zu sein hat. Der 28-jährige aus Gemünden am Main hat das bislang wichtigste Album seiner Karriere aufgenommen. "Here I Am" ist geschult am Blues, Rock und Soul einer längst vergangenen Zeit – und getragen von einer tatsächlich einzigartigen Stimme.

Andreas Kümmert ist sich auch nach den Siegen von "The Voice of Germany" in 2013 oder seinem Sieg beim deutschen "Eurovision Vorentscheid" 2015 treu geblieben. Sein überraschender Verzicht auf die Teilnahme am Eurovision Songcontest hatte damals für Schlagzeilen gesorgt.

"Es mag wie ein Klischee klingen, aber ihm ging es tatsächlich nie um Ruhm, sondern stets nur um die Musik", so das Concertbüro Franken. "Und mit Blick auf seine vielen Fans, kann er damit so falsch nicht liegen."

Karten auf www.concertbuero-franken.de, im Bürgerbüro im Rathaus, im Schwabacher Tagblatt (kein Zac-Rabatt) und an den bekannten Vorverkaufsstellen, die über CTS Eventim verkaufen.